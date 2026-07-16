"¿Dónde está Luis?": Rafto Foundation denuncia desaparición forzada de Otero Alcántara

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La Fundación Rafto para los Derechos Humanos denunció este jueves la desaparición forzada del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, ganador del Premio Rafto 2024, y exigió a las autoridades cubanas que revelen de inmediato su paradero.

Otero Alcántara fue retirado de su celda por agentes estatales cubanos el 7 de julio de 2026, apenas dos días antes de cumplir una condena de cinco años de prisión. Desde entonces, sus familiares y amigos aseguran que no han recibido información sobre su ubicación, estado de salud o condiciones de seguridad, dijo la organización.

El único contacto con el artista desde su traslado ha sido una breve llamada de Otero Alcántara realizada desde un teléfono de los agentes de la Seguridad del Estado que permanecen junto a él para inquirir sobre los trámites de parole con el gobierno estadounidense.

La Fundación Rafto calificó la situación como una desaparición forzada y una violación del derecho internacional de los derechos humanos. La entidad subrayó que el activista no debió haber sido encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y denunció que ahora incluso se desconoce el lugar donde permanece detenido.

“Luis Manuel nunca debió haber sido encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Ahora incluso se está ocultando el lugar donde permanece detenido”, señaló la organización en una publicación difundida en redes sociales.

La Fundación Rafto instó a las autoridades cubanas a revelar inmediatamente el paradero de Otero Alcántara, garantizar su seguridad y proceder a su liberación sin demora.

La organización también lanzó la campaña #FreeLuisManuel, con la que busca movilizar apoyo internacional y exigir respuestas sobre la situación del reconocido artista y líder del Movimiento San Isidro.