Cubalex denuncia retraso ilegal en Habeas Corpus presentado a favor de Otero Alcántara

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La organización no gubernamental Cubalex denunció este jueves que el Tribunal Provincial Popular de La Habana no ha emitido una resolución sobre el recurso de Habeas Corpus presentado en favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, pese a que ya venció el plazo legal de 72 horas establecido para este procedimiento.

El recurso fue presentado formalmente el 13 de julio de 2026. Sin embargo, una vez transcurrido el término previsto por la legislación cubana, funcionarios del tribunal informaron que el expediente continúa "en tramitación" y que aún no existe una decisión definitiva.

La organización calificó el retraso como una maniobra dilatoria y sostuvo que responde a una estrategia para impedir una resolución judicial antes de una eventual excarcelación condicionada al exilio del artista.

En declaraciones a Martí Noticias, el abogado y especialista en derechos humanos de Cubalex, Alain Espinosa, afirmó que la demora del tribunal evidencia una coordinación con quienes mantienen privado de libertad al opositor.

"Estas dilaciones que está poniendo el Tribunal Provincial para responder al Habeas Corpus de Luis Manuel Otero Alcántara lo primero que evidencian es su confabulación, de alguna manera, con las personas que lo mantienen en situación de desaparición forzada y detenido de manera ilegal", afirmó Espinosa.

El jurista subrayó que el recurso de Habeas Corpus existe precisamente para proteger la vida, la seguridad y la integridad de una persona detenida, por lo que el tribunal no puede retrasar su tramitación.

"Lo que está en juego es la seguridad, la integridad y la vida de la persona detenida, con lo cual el tribunal no puede de ninguna manera dilatar o impedir que se tramite este recurso de manera inmediata, precisamente por el riesgo que supone para la vida de la persona", señaló.

Espinosa recordó que la Ley del Proceso Penal establece un procedimiento expedito para estos casos.

"La ley es muy clara en ese sentido. Ellos tienen 72 horas para solicitar que la autoridad que tenga detenida a la persona la presente junto con el informe correspondiente, y esa autoridad además la tiene que presentar de manera inexcusable. Así está previsto en el artículo 791 de la Ley del Proceso Penal", explicó.

Según el abogado, la respuesta ofrecida por el tribunal constituye una forma de prolongar el proceso con el propósito de ganar tiempo para concretar un eventual exilio forzado del artista.

"Esta respuesta que ellos están dando de que no lo han podido tramitar no solamente constituye una manera de dilatar el proceso. Creemos nosotros que busca ganar tiempo para que se tramite de alguna manera un exilio forzado", afirmó.

Cubalex recordó que Luis Manuel Otero Alcántara extinguió completamente la condena de cinco años de prisión el pasado 9 de julio por lo que mantenerlo recluido constituye una detención arbitraria al carecer de base legal.

"El caso de la desaparición forzada en la que se encuentra es un crimen de lesa humanidad, del cual el tribunal está siendo responsable de manera conjunta con todos aquellos que han ordenado o que lo mantienen privado de libertad", concluyó.

En su denuncia, Cubalex afirmó que la situación vulnera diversos preceptos de la legislación cubana, entre ellos los artículos 92, 94 y 96 de la Constitución; el artículo 787 de la Ley 143 del Proceso Penal, que regula el procedimiento de Habeas Corpus; el artículo 367.1 del Código Penal, relativo al delito de desaparición forzada; así como disposiciones de la Ley 152 de Ejecución Penal y del Decreto-Ley 74.

La organización también denunció que el cierre generalizado de los tribunales obstaculiza la presentación de recursos de queja ante el Tribunal Supremo Popular, lo que, según sostiene, limita las garantías procesales previstas por la legislación vigente.

Cubalex exigió la emisión inmediata de una resolución sobre el recurso de Habeas Corpus y la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara.