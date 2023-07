Opositor de Granma denuncia que fue golpeado cuando estaba bajo custodia policial

En medio de la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Santiago de Cuba, la Seguridad del Estado amenazó a la joven Maivis Alexa Aljoe Suñe con encarcelar a su madre, Evelin Suñe Salazar, esposa de un preso político, si no colaboraba con sus oficiales.



Suñe Salazar es pareja del opositor Daniel Moreno de la Peña, quien fue detenido desde el 10 de enero, bajo el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, y en estos momentos se encuentra en la prisión Combinado del Este, en La Habana.



En declaraciones a Martí Noticias, la madre contó que el pasado viernes llegó a Santiago de Cuba, luego de una estancia de varios meses en la capital, donde se encontraba para apoyar a Moreno de la Peña, y se enteró que su hija mayor estaba siendo estigmatizada y discriminada en la Universidad de Oriente, donde estudia Educación en Lenguas Extranjeras.



“La tenían en la escuela como un fantasma, no existía, con indiferencia”, explicó Evelin Suñe.



Maivis Aljoe, de 20 años, explicó que incluso su profesor guía le dijo que su mamá tenía “problemas políticos” y que su padrastro era un “terrorista”.



Sin embargo, con la llegada de Miguel Díaz-Canel a Santiago de Cuba, para participar en las actividades conmemorativas del Asalto al Cuartel Moncada, la estudiante recibió este martes una citación oficial para un interrogatorio en la estación policial Abel Santamaría.



“El tema central de eso fue como para tener a mi mamá tranquila, porque él me lo recalcó como cuatro veces. Él me dijo: ‘yo lo que quiero es que tú me ayudes para que tu mamá esté tranquila, ahora que viene la comisión esa para acá con el presidente, yo lo que quiero es que tu mamá no me salga, no me pinte un cartel, no me forme revolico”, dijo Aljoe.

Evelín Suñe precisó que el agente que interrogó a su hija se identifica como Mario y es “el represor que me atiende a mí, pero no se llama Mario”, y denunció que él también la sometió a maltratos y torturas psicológicas cuando la detención de su esposo.



Durante el interrogatorio, que se extendió por cerca de dos horas, la madre esperó afuera.

“Y sí me amenazó. Que ya él estaba cansado de estar ayudando a mi mamá, que mi mamá incita al odio, que sus publicaciones son demasiado agresivas, que usa palabras despectivas, y que ella estaba ya en un hilito para que la metieran presa”, expresó la hija.



Además, Maivis Aljoe aseguró que el agente le ofreció dinero “a cambio de que yo me ocupara de que mi mamá se quedara en la casa y yo le avisara cuándo salía y para dónde cogía”.

Pero para la familia lo peor fue que la joven fue coaccionada a grabar un video en el cual desmentía una publicación en Facebook de su madre, en la que denunciaba el acoso que estaba sufriendo en la Universidad de Oriente.



“Me negué, le dije que yo no me meto en política, y que bajo ninguna circunstancia iba a hacer algo que dañara a mi mamá, pero él me presionó diciendo que la condena de Daniel era demasiado grande, que él sabía que yo lo quiero como un padre, y después me habló de mi mamá otra vez, de mi tía, de mi abuela, me preguntó cómo estaba mi hermanita”, dijo Maivis Aljoe.



Luego, ella accedió a grabar el video, “leyendo las palabras que él me hizo escribir, mientras él lo sujetaba detrás del celular para que yo leyera. Decía textualmente: "Yo, Alexa Aljoe Suñe, hija de Evelyn Suñe Salazar, quiero aclarar lo de la publicación de Facebook que hizo mi mamá, a mí no me expulsaron o votaron de la universidad, esos no serían los términos correctos, yo no tengo nada que ver con política”.



En dicho post, difundido el domingo, Suñe Salazar contó que a su hija le habían negado una identificación que le autorizaba a entrar al centro docente, y que le habían preguntado sobre su postura política. “Ella contestó que no se metía en política, que se mantenía neutra, que ella soñaba con estudiar esa carrera, y este gobierno arruina la vida a todos”.

“Mi hija está sumamente deprimida, pues no tiene opción que abandonar la carrera”, agregó.



Maivis Aljoe terminó el primer semestre de la carrera en junio, pero en estos momentos se niega a volver en septiembre a clases.



En una transmisión en vivo que su madre hizo por redes sociales este martes, para denunciar lo que había pasado durante el interrogatorio, y calificó la experiencia como “una tortura”.



“Mi hija desde ayer no para de llorar. Voy a acusar a la Seguridad del Estado si mi hija se enferma de los nervios. La tengo llorando desde ayer. (...) La amenazaron con que me iban a meter presa. Eso no se hace”, dijo.