Opositor cubano Mario Hernández Leyva denuncia amenazas y acoso de la Seguridad del Estado

Getting your Trinity Audio player ready...

El activista y exprisionero político cubano Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MORN), denunció el acoso constante que sufre por parte de la Seguridad del Estado.

En declaraciones a Radio Martí, Hernández Leyva relató que fue citado este lunes a una estación de policía en el municipio habanero de Marianao, donde recibió amenazas de las autoridades.

“La Seguridad del Estado me entró a una oficina y se me amenazó de distintas formas. Me dijeron que si seguía con mi activismo, me iban a encarcelar otra vez, después de tantas prisiones políticas en que me han encarcelado”, contó el opositor.

Asimismo, denunció que durante las cerca de cuatro horas que lo mantuvieron retenido en la estación policial, le robaron el saldo de datos de su teléfono celular, que le permite realizar llamadas, enviar mensajes o navegar por internet.

“Quiero denunciar para que se sepan los abusos que hay con los activistas de los Derechos Humanos aquí en Cuba, la persecución constante que hay sobre mi persona, la intimidación, el terrorismo que ellos ejercen sobre mi persona”, aseguró.

Hernández Leyva, quien ha cumplido varias condenas por su oposición política, fue liberado en septiembre pasado, tras pasar dos años y 81 días en su más reciente encarcelamiento, aunque está obligado a reportarse semanalmente en la policía de Marianao.

El opositor asegura que esa medida de control, que califica de “preso en la calle”, se debe al intento de las autoridades de imputarle nuevos cargos por denegación de auxilio y desobediencia, por no acatar órdenes dentro de la prisión 1580, donde pasó parte de su confinamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)