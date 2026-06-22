Nuevo feminicidio en Mayabeque eleva a 35 los crímenes de este tipo verificados en Cuba en 2026

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Un nuevo feminicidio registrado en la provincia de Mayabeque elevó a 35 el número de mujeres asesinadas por violencia machista verificadas en Cuba en lo que va de 2026, según informó este lunes el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), que también alertó sobre el impacto que la crisis social y los prolongados apagones tienen en la seguridad de las mujeres.

La víctima fue identificada como Maribel Pérez Linares, de 33 años, quien fue atacada con extrema violencia por su expareja el pasado 17 de junio en el batey La Lima, municipio Nueva Paz. En el mismo hecho también murió la actual pareja de Maribel, quien fue agredido con un arma blanca y falleció posteriormente en el hospital donde permanecía ingresado.

"El Observatorio de Alas Tensas lamenta un nuevo feminicidio en Cuba. La víctima es Maribel Pérez Linares, de 33 años, atacada con extrema violencia por su expareja el pasado 17 de junio en el batey La Lima, en Nueva Paz, Mayabeque", dijo a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora del OGAT.

Álvarez explicó que la organización también documentó otro hecho de violencia feminicida relacionado con el caso.

El Observatorio también registró otro hecho de violencia feminicida asociado a este caso. La pareja actual de Maribel fue agredida con arma blanca y falleció posteriormente en el hospital donde luchaba por su vida", señaló.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la organización mediante fuentes comunitarias, Maribel deja dos hijos menores de edad.

"Según pudimos comprobar con fuentes comunitarias, Maribel deja dos hijos menores de edad. A ellos, a las familias de las víctimas, a las personas allegadas y a la comunidad lleguen nuestras condolencias", expresó la activista.

La directora de OGAT advirtió que este crimen ocurre en un contexto de creciente deterioro de las condiciones de vida en la isla, marcado por apagones prolongados, falta de conectividad y aislamiento de numerosas comunidades rurales.

"Este crimen ocurre en medio de un agravamiento de la crisis social en Cuba, los apagones de 45 horas y más, la falta de conexión, el aislamiento de comunidades enteras, aún más en las zonas de los bateyes y las zonas rurales", afirmó.

Álvarez señaló que la precariedad del transporte y la ausencia de mecanismos eficaces de protección incrementan el riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género.

"La precariedad del transporte, la ausencia de redes efectivas de protección, todo esto aumenta el riesgo para las mujeres. En esas condiciones muchas quedan más expuestas a sus agresores, con menos posibilidades de pedir ayuda, escapar o recibir una respuesta institucional oportuna, que sabemos que en otras condiciones tampoco se recibía", indicó.

Con este caso, el Observatorio de Género Alas Tensas contabiliza hasta el momento 35 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en Cuba durante 2026. Además, mantiene bajo investigación varios casos reportados tanto en 2025 como en el presente año para determinar si cumplen con los criterios establecidos para ser incorporados al registro.

La organización también solicitó apoyo ciudadano para completar la información sobre la identidad de la pareja de Maribel Pérez Linares, con el fin de documentar plenamente el caso.

"Denunciar estos crímenes no es un delito y es una forma de proteger vidas", recordó Álvarez, quien invitó a quienes dispongan de información a comunicarse con el Observatorio a través de sus redes sociales o mediante el formulario anónimo disponible en su sitio web.

"Desgraciadamente, el silencio también deja solas a las mujeres cubanas", concluyó.