Cinco feminicidios en menos de 10 días: Alertan sobre aumento de crímenes machistas en Cuba

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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) alertó sobre un recrudecimiento de la violencia machista en Cuba tras verificar cinco feminicidios en los primeros nueve días de junio, una cifra que la organización considera alarmante y que refleja el deterioro de las condiciones de protección para las mujeres en la isla.

Hasta el 9 de junio de 2026, la organización había documentado 32 feminicidios, además de 19 intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre en un contexto de violencia contra la mujer. Solo en lo que va de junio, el observatorio confirmó los asesinatos de Adrianelis Nieves Castillo, Stephanie Tita García, Lisney Cárdenas Bruzón, Yohanka "Maconcha" Acosta Rodríguez y Rosaidy Rossi Donatien, mientras otro caso permanece bajo investigación.

"El Observatorio de Alas Tensas alerta sobre una escalada de violencia extrema contra las mujeres en Cuba durante los primeros días de junio, en medio de la desolación y la crisis humanitaria que atraviesa el país", dijo a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora de la organización.

Álvarez subrayó que el incremento de los casos durante los primeros días del mes evidencia un patrón de violencia cada vez más preocupante. Los feminicidios recientes han ocurrido en escenarios marcados por apagones prolongados, precariedad económica, falta de servicios básicos y una débil capacidad de respuesta institucional.

"La violencia de los últimos casos confirma un patrón alarmante: mujeres atacadas en sus hogares, crímenes cometidos durante apagones o en contextos de precariedad extrema, agresiones con armas blancas, menores de edad expuestos al horror y comunidades enteras intentando suplir la ausencia de protección institucional", afirmó.

La directora de OGAT destacó especialmente el caso de Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años, atacada en una comunidad rural de Camagüey.

"Permaneció con vida durante más de ocho horas en medio de apagones, falta de comunicación, demora de la ambulancia y carencia de insumos médicos básicos. Su hijo pequeño fue testigo del crimen", denunció.

La activista rechazó los intentos de justificar estos asesinatos mediante versiones relacionadas con celos, conflictos de pareja o supuestas infidelidades.

"Desde Alas Tensas insistimos: ningún relato sobre celos, infidelidades, conflictos de pareja o supuestas provocaciones justifica quitarle la vida a una mujer. Culpar a la víctima es una forma de revictimización y desplaza la responsabilidad del agresor. Estos crímenes deben ser nombrados, investigados, sancionados y prevenidos", sostuvo.

"Las mujeres cubanas están enfrentando niveles crecientes de vulnerabilidad y desprotección mientras aumenta la violencia. El país sigue sin contar con refugios especializados, una ley específica contra la violencia de género, sistemas eficaces de alerta temprana ni mecanismos suficientes de prevención y protección", afirmó.

Ante este panorama, el Observatorio de Género Alas Tensas reiteró su llamado a declarar una emergencia nacional frente a la violencia machista en el país.