Tres nuevos feminicidios evidencian la brutalidad de la violencia de género en Cuba

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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) alertó sobre un aumento de la violencia contra las mujeres en Cuba en medio de la crisis económica, los apagones y la falta de mecanismos efectivos de protección para las víctimas.

En declaraciones a Martí Noticias, la directora del observatorio, Ileana Álvarez, informó que en los primeros días de junio la organización verificó tres nuevos feminicidios: los de Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, en Camagüey; Estefany García, conocida como Tita, de 29 años, en San Miguel del Padrón, La Habana; y el de Yanet Sánchez Espino, de 48 años, cuyo caso continúa bajo investigación.

"Estos crímenes muestran el carácter cada vez más brutal y despiadado de la violencia hacia las mujeres", afirmó Álvarez.

Según explicó, las verificaciones realizadas por el observatorio muestran un patrón recurrente de agresiones cometidas por parejas o exparejas, muchas veces con antecedentes de violencia, que ocurren dentro de los hogares y dejan profundas secuelas en las familias.

"Vemos mujeres asesinadas por parejas o exparejas, agresores con antecedentes de violencia, ataques dentro de los hogares, niñas y niños que quedan huérfanos o que incluso presencian el asesinato de sus madres", señaló.

En una publicación difundida este jueves en Facebook, Alas Tensas informó que Adrianelys Nieves Castillo murió la noche del 2 de junio durante un apagón, presuntamente a manos de su expareja, quien irrumpió en su vivienda en la ciudad de Camagüey. El presunto agresor se encuentra bajo custodia policial.

La organización destacó que la hija menor de Adrianelys presenció el ataque. Además, la actual pareja de la joven resultó herida durante los hechos. También el 2 de junio, en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, perdió la vida Estefany García, de 29 años, presuntamente asesinada por su expareja, quien ya fue encarcelado y tenía antecedentes de violencia machista.

"En el caso de Adrianelys, su hija menor fue testigo de este ataque y de Estefany, una bebé de apenas seis meses queda sin su madre", lamentó Álvarez. Respecto a Yanet Sánchez Espino, de 48 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 30 de mayo en la playa de Guanabo, La Habana del Este, OGAT indicó que identificó

"claros sesgos de género" en las circunstancias que rodean su muerte, lo que llevó a clasificar el caso como feminicidio, aunque la investigación oficial continúa abierta.

"No hablamos solo de cifras, hablamos de familias rotas, infancias atravesadas por el trauma y comunidades enteras marcadas por el miedo y el duelo", afirmó la activista.

De acuerdo con el subregistro de Alas Tensas, hasta el 5 de junio de 2026 se habían documentado 29 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en un contexto de violencia de género. La organización mantiene además varias investigaciones abiertas sobre otros posibles casos.

"Lo que estamos viendo es un drama terrible, un drama que no tiene palabras para reflejarlo en toda su magnitud, en toda su dureza", expresó Álvarez.

La directora del observatorio señaló que las mujeres cubanas continúan expuestas a situaciones extremas de violencia en un contexto marcado por la ausencia de refugios para víctimas, casas de acogida, una ley integral contra la violencia de género y políticas públicas eficaces de prevención, protección y reparación.

"La crisis económica, los apagones, la precariedad y el colapso de los servicios agravan aún más esta situación. Lo que sí demuestra este escenario es la urgencia de proteger a las mujeres antes de que sea demasiado tarde", advirtió.

Alas Tensas reiteró sus condolencias a los familiares de las víctimas y llamó a la ciudadanía a denunciar los casos de violencia de género. "Denunciar la violencia contra mujeres, niñas y niños no es delito, es una responsabilidad social y puede salvar vidas", concluyó Álvarez.