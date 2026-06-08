Otra mujer asesinada en Cuba: 31 feminicidios registrados en 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) denunció un nuevo feminicidio en Cuba tras confirmar la muerte violenta de Yohanka Acosta Rodríguez, conocida como "Maconcha", cuyo cuerpo fue encontrado en la madrugada del 4 de junio en un parque ubicado en una de las esquinas de 23 y Paseo, en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana.

Según informó la organización en una publicación difundida en Facebook, las verificaciones realizadas a partir de amistades, vecinos y otras fuentes directas vinculadas al caso indican que la víctima fue presuntamente asesinada por su expareja, quien ya se encuentra bajo custodia policial.

"El Observatorio de Alas Tensas lamenta un nuevo feminicidio en Cuba. Se trata de Yohanka Acosta Rodríguez, que la conocían como Maconcha", declaró a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora de la organización.

La especialista explicó que la víctima deja dos hijos, un varón mayor de edad y una niña menor.

El caso eleva a 31 el número de feminicidios verificados por OGAT en Cuba en lo que va de 2026. La organización también contabiliza 19 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en un contexto de violencia familiar.

La directora del Observatorio advirtió que las cifras muestran un deterioro preocupante respecto al año anterior. "En la misma fecha de 2025, la cifra de feminicidios era la mitad. Por tanto, el incremento es más que notable", afirmó.

La organización también informó que mantiene abiertas investigaciones sobre ocho posibles feminicidios y dos intentos de feminicidio reportados este año, además de doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género correspondientes a alertas recibidas en 2025.

Asimismo, OGAT solicitó acceso al informe de investigación del caso de Anaís Tamayo Puente, una joven cuya muerte continúa bajo seguimiento por parte del observatorio.

La denuncia de este nuevo crimen ocurre poco tiempo después de que la organización confirmara el feminicidio de Lisney Cárdenas Bruzón, una joven madre de 26 años residente en la comunidad rural de La Tomatera, en el municipio Florida, Camagüey.

Según la investigación divulgada por OGAT y recogida por Martí Noticias, la joven fue atacada presuntamente por su esposo el pasado 3 de junio y permaneció con vida durante más de ocho horas tras sufrir graves heridas cortantes en el cuello y otras partes del cuerpo.

La especialista de OGAT, Yanelis Núñez, explicó entonces que la víctima enfrentó una larga espera para recibir atención médica debido al aislamiento de la comunidad y a los prolongados apagones que afectaban la zona.

"Algo lamentable en este caso no es solo la pérdida de una vida humana, sino el nivel de desprotección en que se encuentran las personas en estas comunidades rurales cuando ocurren apagones interminables. Se encuentran completamente aisladas", dijo Núñez a Martí Noticias.

La activista señaló que los vecinos tuvieron que desplazarse hasta la cabecera municipal para solicitar ayuda médica porque no existían medios de comunicación funcionales ni personal sanitario suficiente en la localidad.

"No tenían manera de comunicarse con el hospital y además no cuentan desde hace varios meses con un médico que les apoye en la comunidad", afirmó.

Lisney Cárdenas dejó huérfanos a dos hijos, una niña de ocho años y un niño de aproximadamente tres años, quien presenció la agresión, según testimonios recopilados por la organización.

Desde la creación del Observatorio de Género Alas Tensas en 2019, la organización ha documentado 345 feminicidios en Cuba. De ellos, 315 ocurrieron entre 2019 y 2025: 16 en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025.

Para Ileana Álvarez, el incremento registrado este año refleja una situación cada vez más preocupante para las mujeres cubanas.

"El alza de los feminicidios es alarmante. Todo ocurre en un contexto de crisis y desprotección hacia las mujeres en Cuba y en una situación muy pero muy dramática para toda la población cubana", concluyó.

La organización insiste en que la violencia de género continúa siendo una emergencia social en la isla y mantiene su llamado a la ciudadanía para denunciar estos crímenes y contribuir a la documentación de los casos.