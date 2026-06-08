Asesinato de joven madre en Camagüey eleva a 30 los feminicidios en Cuba en 2026

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El feminicidio de una joven madre de 26 años en una comunidad rural de Camagüey elevó a 30 la cifra de mujeres asesinadas por razones de género en Cuba en lo que va de 2026, según confirmó el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

La víctima, Lisney Cárdenas Bruzón, residente en la comunidad de La Tomatera, en el municipio Florida, fue atacada presuntamente por su esposo el pasado 3 de junio. La joven dejó huérfanos a dos hijos, una niña de 8 años y un niño de apenas 3 años.

"Con este caso suman 30 los feminicidios en este año. Es una cifra que contrasta con los datos del mismo período de 2025, cuando documentamos 16 feminicidios. Es prácticamente el doble", dijo a Martí Noticias Yanelis Núñez, especialista de OGAT.

De acuerdo con la investigación del observatorio, Lisney permaneció con vida durante más de ocho horas después de sufrir graves heridas cortantes en el cuello y otras partes del cuerpo. Falleció en la madrugada del 4 de junio tras una larga agonía provocada por la pérdida masiva de sangre.

Según testimonios recopilados por OGAT, el crimen ocurrió en medio de apagones que dejaron prácticamente incomunicada a la comunidad rural. Vecinos tuvieron que trasladarse hasta la cabecera municipal para solicitar ayuda médica.

"Algo lamentable en este caso no es solo la pérdida de una vida humana, sino el nivel de desprotección en que se encuentran las personas en estas comunidades rurales cuando ocurren apagones interminables. Se encuentran completamente aisladas", explicó Núñez.

La especialista señaló que las fuentes comunitarias consultadas describieron una situación crítica en la zona. "No tenían manera de comunicarse con el hospital y además no cuentan desde hace varios meses con un médico que les apoye en la comunidad", afirmó.

Núñez indicó que Lisney pasó horas esperando asistencia médica. "Estuvo varias horas desangrándose mientras esperaba que llegara una ambulancia y al parecer falleció de camino o ya al llegar al hospital", señaló.

El observatorio informó que La Tomatera se encuentra a unos 26 kilómetros de Florida y que el consultorio local carecía de recursos para enfrentar una emergencia de esa magnitud. Vecinos y familiares aportaron vendas, sueros e incluso oxígeno mientras aguardaban la llegada del transporte sanitario.

OGAT señaló además que uno de los hijos de la víctima, un niño de aproximadamente tres años, presenció la agresión. La organización alertó sobre las secuelas psicológicas que este tipo de hechos deja en los menores y recomendó atención especializada para los niños afectados.

Desde la creación del Observatorio de Alas Tensas en 2019, la organización ha documentado 345 feminicidios en Cuba. Entre 2019 y 2025 registró 315 casos: 16 en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025.

Para Núñez, el incremento registrado este año refleja la falta de una respuesta institucional efectiva frente a la violencia de género.

"Hay un silencio total por parte de las autoridades, que tienen el control y los recursos para realizar políticas de prevención, monitorear situaciones de riesgo, emitir órdenes de protección y desarrollar campañas de sensibilización para las mujeres que están en peligro, y no lo hacen", denunció.

La activista añadió que la situación resulta especialmente preocupante en un contexto de crisis generalizada. "No hay un reconocimiento oficial del arraigo de la violencia hacia las mujeres y las niñas dentro de la sociedad cubana", concluyó.

Además de los 30 feminicidios confirmados en 2026, OGAT informó que mantiene bajo investigación diez posibles feminicidios y dos intentos de feminicidio reportados este año.