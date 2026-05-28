"La revolución que no llegó a la población negra", presentan en LASA denuncia sobre racismo en Cuba

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Representantes de organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron la persistencia del racismo estructural, el perfilamiento racial y la sobrerrepresentación de afrodescendientes en el sistema penitenciario cubano, durante un panel celebrado en el congreso anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA 2026, celebrado en París, Francia.

La mesa, titulada “La revolución que no llegó a la población negra: juventud, violencia de género, perfilamiento racial y reparación histórica”, reunió el martes 26 de mayo a integrantes del Observatorio de Género Alas Tensas, Cubalex, Museo V y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

Yanelys Núñez, especialista del Observatorio de Género Alas Tensas, dijo a Martí Noticias que las organizaciones participantes compartieron años de monitoreo sobre la situación de activistas, periodistas, jóvenes y víctimas de feminicidio afrodescendientes en Cuba.

“Desde el Observatorio estuvimos compartiendo los resultados de los últimos informes donde hemos observado una sobrerrepresentación de mujeres negras entre las víctimas de feminicidio frente a los datos oficiales”, afirmó Núñez.

La activista señaló además que, aunque según el censo de 2012 poco más del 30 por ciento de la población cubana se considera afrodescendiente, las cifras recopiladas por organizaciones independientes reflejan impactos desproporcionados sobre esta población.

“Todos estos datos que compartimos son extremadamente preocupantes y es necesario que esta información esté en el espacio académico para que las personas que desarrollan estudios sobre Latinoamérica tengan información veraz y actualizada”, añadió.

Núñez consideró igualmente importante la presencia de organizaciones independientes cubanas dentro de LASA, al asegurar que históricamente esos espacios han estado dominados por instituciones oficiales vinculadas al Estado cubano.

“Poder estar aquí en una mesa es también otra manera de presionar al régimen y de tomar un espacio que nos pertenece por derecho propio”, expresó.

Por su parte, Laritza Diversent, directora de Cubalex, presentó datos relacionados con el sistema judicial y penitenciario cubano.

“Tratamos el tema del sesgo racial y el perfilamiento en el sistema de justicia a partir de los datos que dio el Estado en el informe del CERD, en el que el 58 por ciento de la población penitenciaria es afrodescendiente cuando apenas el peso poblacional es de 33 por ciento”, afirmó Diversent en declaraciones en video para Alas Tensas.

La abogada sostuvo que existe una sobrerrepresentación de afrodescendientes dentro del sistema judicial cubano y denunció que variables como “conducta antisocial” son utilizadas para afectar de manera desproporcionada a personas negras.

“Tenemos que venir con nuestros datos y con los resultados de nuestro monitoreo para que tengan en cuenta que la realidad cubana no es la que promueve actualmente el gobierno”, afirmó.

El Congreso Internacional de LASA se celebra este año en París y se extenderá hasta el 30 de mayo, reuniendo a académicos, investigadores y activistas de todo el mundo para debatir sobre América Latina y el Caribe.

La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, es considerada la principal organización académica dedicada al estudio de América Latina y el Caribe, con más de 13 mil miembros en todo el mundo y un congreso anual que reúne cientos de paneles y especialistas internacionales.