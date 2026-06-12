Crimen machista en Centro Habana: la cifra de feminicidios en Cuba este año se eleva a 33

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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) denunció un nuevo feminicidio en Cuba. Se trata de Arnelys Nancy “Tita” Vega González, una joven de 25 años que fue asesinada presuntamente por su pareja la noche del 7 de junio en su vivienda del barrio de Colón, en Centro Habana.

De acuerdo con el observatorio, la víctima fue atacada “con extrema violencia” en presencia de su hija de cinco años. El padre de la joven resultó herido cuando intentó defenderla y permanece hospitalizado.

El OGAT señaló que vecinos de la comunidad lograron detener al agresor hasta la llegada de la policía y protegieron a la menor. La organización expresó sus condolencias a la familia y recomendó que la niña reciba atención psicológica especializada debido al impacto de los hechos.

“Condenamos enérgicamente este crimen y la extrema violencia ejercida contra la víctima”, indicaron.

En declaraciones a Martí Noticias, la directora del OGAT, Ileana Álvarez, alertó esta semana sobre “una escalada de violencia extrema contra las mujeres en Cuba durante los primeros días de junio, en medio de la desolación y la crisis humanitaria que atraviesa el país”.

Álvarez sostuvo que los casos recientes reflejan un patrón preocupante. “La violencia de los últimos casos confirma un patrón alarmante: mujeres atacadas en sus hogares, crímenes cometidos durante apagones o en contextos de precariedad extrema, agresiones con armas blancas, menores de edad expuestos al horror y comunidades enteras intentando suplir la ausencia de protección institucional”, afirmó.

Asimismo, agregó que las cubanas enfrentan “niveles crecientes de vulnerabilidad y desprotección” y lamentó que el país continúe sin contar con “refugios especializados, una ley específica contra la violencia de género, sistemas eficaces de alerta temprana ni mecanismos suficientes de prevención y protección”.