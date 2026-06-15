Alertan sobre drástico aumento de feminicidios en Cuba tras nuevo crimen en La Habana

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) documentó el feminicidio de Daisi María Isaac Brito, de 56 años, ocurrido en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Con este caso, la organización elevó a 34 los feminicidios verificados en Cuba en lo que va de 2026 y advirtió que la cifra representa un incremento del 112,5 % con respecto al mismo período del año pasado.

En declaraciones a Martí Noticias, la especialista de OGAT, Yanelys Núñez, explicó que la víctima fue reportada como desaparecida la noche del 8 de mayo y que su cuerpo, con signos de mutilación, fue encontrado en un descampado la tarde del 9 de mayo.

"El agresor fue un conocido de la familia con antecedentes de violencia previa, según nos informaron fuentes comunitarias", señaló Núñez.

De acuerdo con la publicación de OGAT en Facebook, el presunto agresor era vecino de la víctima y participó incluso en las búsquedas organizadas por familiares y miembros de la comunidad. La organización indicó además que mantiene seguimiento al caso debido a los antecedentes de violencia sexual atribuidos al sospechoso contra otras mujeres y niñas, así como por la posible implicación de otras personas en el crimen.

La especialista advirtió que el comportamiento de las cifras refleja un agravamiento de la violencia feminicida en el país.

"Con este nuevo caso arriban a 34 los feminicidios documentados por Alas Tensas en 2026 y es una cifra preocupante, ya que si comparamos los datos del mismo periodo del año anterior, hay un aumento considerable de un 112,5 %. En el 2025 se documentaron 16 casos y ahora hay un aumento de 18 casos en el 2026", afirmó.

Núñez atribuyó parte de esta situación a la falta de una respuesta efectiva por parte de las instituciones cubanas.

"Es bastante preocupante, más que nada por la inmovilidad que vemos de parte de las instituciones cubanas, que son las que tienen el control del país, tienen los recursos, tienen el aparato institucional que debe proteger las vidas de las mujeres y no están haciendo nada", denunció.

También cuestionó que personas con antecedentes de violencia permanezcan en libertad.

"Vemos cómo agresores reincidentes, como en este caso el victimario de Daisi, estaba en la calle. Entonces es bastante preocupante el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran las familias cubanas y, en especial, las mujeres y las niñas", sostuvo.

OGAT informó que, además de los 34 feminicidios verificados hasta el 15 de junio, ha registrado 11 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género. Asimismo, mantiene abiertas investigaciones sobre otros nueve posibles feminicidios ocurridos en 2026, además de varios casos pendientes correspondientes al año anterior. La organización reiteró su llamado a fortalecer la protección de las víctimas y a garantizar investigaciones que permitan combatir la creciente violencia de género en la isla.