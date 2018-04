MCL gestiona por segunda vez revisión del caso de Eduardo Cardet

Rosa María Rodríguez, activista del Movimiento Cristiano Liberación, gestionó el jueves, por segunda vez, una revisión del caso del médico opositor Eduardo Cardet, quien se encuentra confinado injustamente en la prisión Cuba Sí, en Holguín.

“Entonces ayer a las 8:30 am, la que atiende a la ciudadanía del Consejo de Estado, le expliqué la detención mía, de la firmas que me quitó la seguridad del estado y eso era para liberar a Eduardo Cardet, quien es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y que ya él tenía que estar en libertad condicional, ya que le pusieron un delito inventado y está preso y están violando sus propias leyes”, explicó la opositora a Radio Martí.

Una nota divulgada por el MCL, asegura que Rodríguez tenía concertada una cita y que fue recibida por la funcionaria Felicia Martínez Suárez de la oficina de Atención a la Ciudadanía en el Consejo de Estado.

En una primera gestión, el grupo fundado por el fallecido Oswaldo Payá (1952-2012) reunió 10 mil firmas solicitando la libertad del médico opositor, el propósito era presentarlas a las autoridades cubanas, pero de acuerdo al relato de la activista, la misma Seguridad del Estado impidió la entrega al arrebatarle el documento a Rosa María Rodríguez.

"El día 5 yo iba para el Consejo de Estado a entregar las 10 mil firmas para que liberaran a Cardet, me detuvieron y ahí la policía política de la Seguridad del Estado me quitó todas la firmas que yo tenía, entonces yo me decidí ayer, ya eso estaba hablado y estaba la gestión hecha. Pero bueno, ese día me detuvieron y no pude llegar al objetivo”, dijo Rodríguez.

Cardet, encarcelado desde finales de 2016, ha sido considerado por la organización Amnistía Internacional un "prisionero de conciencia" que debe ser liberado por el régimen de La Habana.

El coordinador del Movimiento Cristiano Liberación fue condenado a tres años de cárcel por un supuesto atentado a la autoridad. Familiares y opositores sostienen que no se resistió al arresto y que se trató de un caso fabricado para llevarlo a prisión en noviembre del 2016.

Cardet se incorporó al MCL a principios de este siglo, cuando la organización estaba encabezada por su fundador, Oswaldo Payá Sardiñas, cuyo fallecimiento, el 22 de julio de 2012, ocurrido en sospechosas circunstancias, ha sido denunciado por diferentes organizaciones como un asesinato de Estado.

Cardet, casado y con dos hijos, trabajaba como médico de familia en el Centro de Salud de la localidad de Velasco, provincia de Holguín, donde reside. Un año antes de su nombramiento como líder del MCL fue expulsado de su trabajo como represalia por su actividad opositora como miembro del MCL. Sin embargo, las protestas por esta medida de castigo y la presión popular lograron que fuera readmitido en su puesto.

Debido a su actividad opositora Cardet ha sido detenido en diversas ocasiones. Desde el 30 de noviembre de 2016, poco después de la muerte de Fidel Castro, permanece en prisión.

El MCL ha denunciado que en dicho arresto "sufrió una fuerte paliza propinada por agentes del régimen" y que "los golpes continuaron en el centro de detención". Se encuentra en prisión desde el 7 de diciembre de 2016.

Su esposa, Yaimaris Vecino, ha denunciado que las autoridades cubanas lo mantienen en malas condiciones para su salud.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)