La sangre cubana marca uno de los debuts más sorprendentes del béisbol

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“¿Cómo no ser un romántico del béisbol?” La frase que Billy Beane inmortalizó en Moneyball encontró este martes una nueva historia para sostenerla.

Mientras George Lombard Jr. debutaba en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, su hermano menor Jacob hacía su estreno como profesional con los Jupiter Hammerheads, filial Clase A de los Marlins. Al finalizar la jornada, ambos habían conectado un jonrón en su segundo turno al bate y protagonizado una serie de coincidencias que convirtió la fecha en una de las más especiales para la familia Lombard.

Los hermanos, cubanoamericanos por parte de su madre, debutaron con apenas unas horas de diferencia y frente a rivales pertenecientes a la organización de los Cardenales. George abrió como campocorto frente al equipo grande de San Luis en Yankee Stadium, mientras Jacob enfrentó a Palm Beach, sucursal Clase A de los Cardenales, en Jupiter.

George no tardó en justificar la confianza de los Yankees. Además de mostrar la defensa que lo convirtió en el principal prospecto de la organización. Conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo ante un sweeper del derecho Hunter Dobbins, para convertirse en apenas el jugador número 14 en la historia de la franquicia que jonronea en su debut en las Grandes Ligas. Con 21 años y 63 días, también pasó a ser el tercer Yankee más joven en conseguirlo.

Antes del encuentro, Aaron Boone, manager de los yankees, explicó durante la conferencia de prensa previa al partido que el ascenso del joven campocorto respondía al desarrollo que había mostrado durante toda la temporada en las Ligas Menores.

“Ha marcado muchas casillas. Ha tenido un año extraordinario”, afirmó el dirigente de los Yankees.

Después de la victoria volvió a destacar una de las principales virtudes del novato.

“Lo que más resalta es el atletismo y la forma física con la que juega. Parece un puma”, comentó Boone.

Mientras el Yankee Stadium celebraba el cuadrangular de George, Jacob también escribía su primer capítulo como profesional. El campocorto, elegido por los Marlins con la selección número 14 del sorteo amateur de 2026, desapareció la pelota en su segundo turno frente al derecho Payton Graham, abridor de Palm Beach.

Las coincidencias entre ambos batazos llamaron rápidamente la atención. Los dos jonrones llegaron ante lanzamientos rompientes, terminaron en el jardín izquierdo y registraron prácticamente la misma velocidad de salida. El de George salió a 100.2 millas por hora y el de Jacob a 99.9. Ambos registraron exactamente 33 grados de ángulo de salida.

“Es difícil ponerlo en palabras. Acabo de enterarme de que fue la misma velocidad de salida y el mismo ángulo. Me quedé con la boca abierta. No sé cómo eso es posible”, dijo Jacob a Fish On First, al conocer las similitudes entre ambos cuadrangulares.

La familia Lombard también vivió una noche especial. Desde las gradas de Yankee Stadium, George Lombard Sr., exjugador de Grandes Ligas y actual coach de banca de los Tigres de Detroit, presenció junto a su esposa, Judith, el debut de su hijo mayor. Durante el partido, las cámaras de la transmisión captaron al exligamayorista consultando su teléfono para seguir también el estreno profesional de Jacob en Jupiter.

Detrás del desarrollo de ambos hermanos también aparece un nombre conocido para el béisbol cubano. El instructor de bateo Ricardo Sosa, quien ha trabajado con George y Jacob durante varios años, explicó en declaraciones a Martí Noticias que el nivel alcanzado por ambos responde al trabajo que realizan desde la infancia.

“La dedicación y la escuela que tienen esos muchachos no la tiene cualquiera. Desde pequeños viven en un terreno de pelota con su papá. Trabajan desde por la mañana hasta por la noche. Bateo, pesas, entrenamiento… La mentalidad que tienen ya es la de un pelotero de Grandes Ligas”, afirmó Sosa.

El entrenador cubano también señaló que la serenidad mostrada por George en su estreno no fue una sorpresa para quienes lo han visto crecer.

“Lo viste jugar como si ya hubiera estado ahí. Eso pasa porque, mentalmente, ha vivido ese momento muchas veces. Cuando entrenan trabajan con una intensidad tremenda y eso termina marcando la diferencia”, añadió.

Sosa también elogió la selección realizada por los Marlins durante el pasado sorteo amateur.

“Todavía no entiendo cómo tantos equipos dejaron pasar a Jacob. Para mí, Miami hizo un gran trabajo llevándoselo”, aseguró.

El 4 de agosto de 2026 quedará registrado como el día en que George Lombard Jr. debutó en las Grandes Ligas y Jacob Lombard comenzó oficialmente su carrera profesional. También será recordado por una secuencia poco habitual en el béisbol. Los dos hermanos cubanoamericanos debutaron el mismo día, conectaron un jonrón en su segundo turno, lo hicieron frente a equipos de la organización de los Cardenales de San Luis, ambos ante lanzamientos rompientes y con batazos que prácticamente compartieron la misma trayectoria.