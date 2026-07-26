“Día de la Herencia” de los Marlins se convierte en jornada solidaria con víctimas del terremoto en Venezuela

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El Día de la Herencia Venezolana en el LoanDepot Park dejó este año un mensaje que fue mucho más allá del béisbol. A un mes del devastador terremoto del 24 de junio que golpeó la costa central de Venezuela, la comunidad venezolana aprovechó el encuentro entre los Marlins de Miami y los Padres de San Diego para recaudar fondos destinados a los damnificados y reiterar el llamado a mantener la ayuda humanitaria.

La jornada reunió a peloteros venezolanos de las Grandes Ligas, artistas, rescatistas, organizaciones benéficas y cientos de aficionados que vistieron los colores nacionales en un evento marcado por la solidaridad y el compromiso con la reconstrucción del país.

El comediante venezolano George Harris tuvo a su cargo el lanzamiento de honor y destacó la importancia de mantener este tipo de iniciativas para apoyar a quienes continúan afectados por la tragedia.

"Creo que todas estas actividades suman mucho a nuestra causa en este momento para Venezuela... la necesidad es inmediata y muy grande", expresó.

Los venezolanos de los Padres de San Diego también aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de esperanza. El lanzador Germán Márquez pidió mantener la unidad en medio de la tragedia.

"Tenemos que mantenernos unidos en estos momentos tan terribles... creo que en la unión va toda la fuerza", afirmó.

Por su parte, el pelotero Braile Rodríguez agradeció el respaldo recibido por Venezuela tras el desastre.

"De verdad que agradecido con este país y con todos los demás países que nos han ayudado", señaló.

La ceremonia también contó con la participación del dramaturgo Leonardo Padrón, quien aseguró que el dolor vivido por los venezolanos ha fortalecido el sentido de unión nacional.

"No hay palabras para consolar este duelo colectivo... pero hay algo dentro de la tragedia que nos ha fortalecido: la conciencia de que unidos somos una fuerza de redención", expresó.

La cantante y actriz Mariaca Semprún, encargada de interpretar el Himno Nacional de Venezuela durante la ceremonia previa al juego, aseguró que la solidaridad se ha convertido en el mayor respaldo para los venezolanos dentro y fuera del país.

"Hoy más que nunca los venezolanos nos sentimos como una gran familia... Venezuela no está sola, no estamos solos, porque nos tenemos", dijo.

Durante el evento también fueron homenajeados integrantes de los equipos de búsqueda y rescate South Florida Task Force 1 y South Florida Task Force 2, quienes participaron en las operaciones de emergencia en La Guaira tras el doble terremoto.

El capitán Erick de Armas, del South Florida Task Force 1, recordó el rescate de Hernán Gil, quien permaneció ocho días atrapado bajo los escombros.

"Fue el mayor honor de mi vida. Mi corazón está con Venezuela y rezo por toda su gente", afirmó.

Como parte de la celebración fue presentada la camiseta oficial del Día de la Herencia Venezolana, diseñada por el venezolano Arlex Campos, inspirada en los colores nacionales y en la identidad de la comunidad venezolana en el sur de Florida.

La presidenta de la Fundación I Love Venezuela, Santi Chumaceiro, recién llegada de una nueva misión humanitaria en Venezuela, aseguró que la necesidad de asistencia continúa siendo enorme y anunció que regresará en los próximos días para seguir distribuyendo ayuda.

"Cuando entregamos estas cajas la gente da gracias a Dios y a los Estados Unidos. Lo único que me quedan son ganas de volver", comentó.

El médico y expresidente de VAMA, Rafael Gottenger, advirtió que la reconstrucción del país será un proceso prolongado debido a que el terremoto agravó una crisis humanitaria preexistente.

"Esto no se acaba hoy, ni un mes después del terremoto. Hay que seguir ayudando a Venezuela; será un esfuerzo de largo plazo", señaló.

Con el béisbol como punto de encuentro, el Día de la Herencia Venezolana se convirtió en una plataforma para recordar a las víctimas del terremoto, reconocer a quienes participaron en las labores de rescate y reafirmar el compromiso de la diáspora venezolana de mantener viva la ayuda humanitaria mientras avanza la recuperación del país.