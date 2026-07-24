Venezuela a un mes del terremoto, entre abandono estatal y una emergencia que persiste

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Un mes después del devastador doble terremoto del 24 de junio, la tragedia continúa marcando la vida de miles de venezolanos.

Mientras en las zonas más afectadas todavía se recuperan cuerpos entre los escombros y numerosas familias esperan noticias de sus seres queridos, organizaciones civiles denuncian que la respuesta del régimen venezolano estuvo marcada por retrasos, omisiones y presuntas irregularidades en la atención de la emergencia.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron la costa central del país con epicentro frente al litoral de La Guaira.

El desastre provocó el colapso de edificios, viviendas e infraestructura, además de severos daños en Caracas y otras regiones. Aunque las labores de rescate han disminuido, el saldo de víctimas continúa en actualización debido a que las operaciones de recuperación e identificación siguen desarrollándose en distintos sectores.

En comunidades como Caraballeda todavía permanecen edificios parcialmente colapsados y enormes montañas de escombros que recuerdan la magnitud de la tragedia.

Entre quienes aún enfrentan el duelo está Kimberly León, quien perdió a su padre y a sus dos hijos, de 9 y 13 años de edad, cuando un edificio colapsó durante el terremoto.

"Mi hijo me mandó un mensaje: 'Mamá, se fue el internet'. Cuando le iba a responder vino el terremoto", relató.

Ese mensaje fue la última comunicación que recibió de uno de sus hijos. Precisamente este 24 de julio, uno de ellos habría celebrado un nuevo cumpleaños.

"Cumple un mes de su partida también... son fechas que no se pueden olvidar jamás", expresó.

Los cuerpos de ambos niños fueron recuperados 21 días después, bajo toneladas de concreto. Ese mismo día del terremoto, León logró rescatar con vida a su hija mayor, quien permanecía atrapada entre los escombros.

"Corría de esquina a esquina cuando escuché a mi hija decir 'mamá'. Estaba enterrada, con una pieza sobre su pierna", recordó.

Como muchos damnificados, sostiene que durante las primeras jornadas fueron familiares, vecinos y voluntarios quienes encabezaron buena parte de las labores de búsqueda y recuperación.

Informe denuncia fallas y politización de la respuesta

Coincidiendo con el primer mes de la tragedia, el Miranda Center for Democracy publicó el informe "Un Estado que abandonó a su pueblo no puede liderar su reconstrucción", en el que documenta presuntas irregularidades durante la atención de la emergencia.

El reporte denuncia un posible subregistro de víctimas y daños materiales, fallas en la respuesta inicial, deterioro institucional, deficiencias en la actuación de organismos estatales y cuestionamientos sobre el manejo de recursos destinados a los damnificados.

El cofundador de la organización, Manuel Avendaño, aseguró que la evidencia recopilada apunta además a una presunta politización de la respuesta institucional.

"Supimos de delegaciones cuyos métodos de transmisión fueron bloqueados por el DGCIM y autoridades de inteligencia para controlar sus movimientos. Vimos cómo alrededor de edificios donde debían actuar las misiones de rescate se cerró el paso porque aparentemente había caletas de dinero, droga o lo que fuera. También hubo burocracia que obstaculizó la salida de delegaciones internacionales desde países como España y Francia", afirmó.

Avendaño sostuvo además que los primeros en responder a la emergencia fueron ciudadanos y rescatistas internacionales.

"Quienes atendieron inmediatamente el llamado fueron voluntarios y rescatistas internacionales", señaló.

El informe también cuestiona la planificación urbana desarrollada durante los últimos años, al señalar que parte de los edificios populares destruidos fueron construidos en sectores históricamente vulnerables del litoral central, una zona devastada por el deslave de Vargas en 1999.

La ayuda continúa llegando desde Miami

Mientras persisten las necesidades dentro de Venezuela, la asistencia humanitaria continúa organizándose desde el sur de Florida.

En distintos centros de acopio de Miami, voluntarios clasifican medicamentos, material médico, equipos de curación e insumos hospitalarios destinados a hospitales y comunidades afectadas.

Ernesto Ackerman, director de la organización IVAC, aseguró que la necesidad sigue siendo enorme.

"Hoy, justamente cuando se cumple un mes del terremoto, se ve aún más la necesidad de insumos médicos. Sabemos que durante los últimos 27 años nuestros hospitales fueron destruidos", dijo.

Desde el día siguiente al desastre, la comunidad venezolana en el sur de Florida ha mantenido campañas de recolección de ayuda. El concejal de la ciudad de Doral, Rafael Piñeiro, destacó que ciudadanos de distintas nacionalidades también se han sumado al esfuerzo.

"De todas partes del mundo que residen acá han dicho presente por el pueblo venezolano y esto va a continuar porque nuestro compromiso será hasta que Venezuela logre recuperarse", afirmó.

Sin embargo, los organizadores advierten que durante la última semana ha disminuido el número de voluntarios.

Tatiana Bijani, coordinadora de uno de los grupos de trabajo, considera que colaborar representa una forma de acompañar a quienes permanecen en Venezuela.

"Es una familia que siempre está contigo y, en lugar de quedarte con el dolor presente, estás dando una acción, y esa acción se convierte en misericordia", expresó.

Más de 380 millones de dólares en asistencia de Estados Unidos

La respuesta internacional también continúa.

El gobierno de Estados Unidos ha destinado más de 380 millones de dólares para operaciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, apoyo logístico, atención médica, suministro de agua potable y programas de recuperación para las comunidades afectadas.

Como parte de ese esfuerzo, el Departamento de Estado mantiene puentes aéreos de ayuda humanitaria desde Miami hacia Venezuela, mientras el Comando Sur continúa apoyando las operaciones mediante monitoreo permanente desde Florida y el despliegue de recursos logísticos en La Guaira.

Organizaciones humanitarias advierten que la reconstrucción de las zonas devastadas podría extenderse durante varios años y que las necesidades de los damnificados permanecerán mucho después de que desaparezcan los titulares sobre la tragedia.