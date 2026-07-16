Llega a 4.930 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

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Según cifras actualizadas este jueves 16 de julio por el dirigente Jorge Rodríguez, el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela subió a 4.930.

El presidente de la oficialista Asamblea Nacional mantuvo el saldo de heridos en 16.740 y las personas sin hogar en 17.907.



Además, 21.210 damnificados permanecen en refugios temporales.

Estas cifras agravan la ya severa crisis humanitaria del país, que antes del desastre ya registraba 7,9 millones de personas necesitadas de asistencia, más de 7,9 millones de migrantes en el exterior y más del 56% de la población en pobreza extrema.

En la inusual actividad sísmica, el primer terremoto registró una magnitud de 7,2 a las 18:04 hora local, y 39 segundos después ocurrió el principal de magnitud 7,5, el más fuerte registrado en el país en más de 125 años.



Los epicentros se ubicaron cerca de Yumare y Morón, en la zona costera entre los estados Yaracuy y Carabobo, a una profundidad relativamente baja que amplificó los daños.



Las zonas más afectadas fueron el estado de La Guaira, especialmente Catia La Mar, Caraballeda y Maiquetía, donde se reportaron decenas de edificios colapsados y la mayor parte de las víctimas.

También sufrieron graves daños el Distrito Capital, en Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua, Yaracuy y Falcón. Los temblores se sintieron en gran parte del país y generaron cientos de réplicas posteriores.

La comunidad internacional ha mostrado una fuerte solidaridad con Venezuela tras los terremotos.

Decenas de países han enviado equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y ayuda humanitaria, mientras que la ONU coordina la respuesta global y ha liberado millones de dólares en fondos de emergencia.

Estados Unidos ha sido uno de los principales actores aportando un total de 386 millones de dólares en asistencia, equipos de rescate.