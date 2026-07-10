Venezolanos del sector salud en EEUU reúnen insumos para víctimas de los terremotos en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Médicos, enfermeros, empresarios y activistas venezolanos radicados en Estados Unidos impulsan una nueva jornada de recolección de insumos médicos destinados a los afectados por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

En un centro logístico del sur de Florida se concentran donaciones procedentes de distintos estados del país para ser clasificadas, empacadas y enviadas a Venezuela. La prioridad son medicamentos e insumos de uso hospitalario que permitan atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

María Beatriz Diamantes, enfermera e integrante de VAMA, organización que agrupa a profesionales venezolano-estadounidenses de la salud, explicó que entre los artículos más solicitados figuran medicamentos de uso intrahospitalario, suturas, vendajes, antihipertensivos y tratamientos para pacientes con diabetes.

La especialista indicó que el objetivo es contribuir a que los sobrevivientes puedan continuar sus tratamientos médicos y prevenir complicaciones derivadas de las condiciones sanitarias posteriores al desastre, entre ellas la contaminación del agua y el riesgo de enfermedades.

En el centro de acopio, equipos de médicos y enfermeros clasifican el material de acuerdo con las prioridades de salud pública identificadas en las zonas afectadas.

Ernesto Ackerman, presidente de la organización Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), destacó que el conocimiento técnico de los profesionales de la salud permite organizar los insumos según las necesidades médicas más urgentes.

Durante un recorrido por las instalaciones mostró parte de la ayuda reunida, que incluye sillas de ruedas, camillas, equipos para el traslado de pacientes, camas hospitalarias y otros implementos destinados a reforzar la capacidad de atención sanitaria.

Ackerman también aseguró que la operación cuenta con el respaldo de empresas especializadas en transporte internacional, capaces de movilizar tanto envíos aéreos como carga marítima hacia Venezuela y gestionar los procesos logísticos y aduaneros.

La movilización de la diáspora venezolana se ha mantenido desde los primeros días de la emergencia. Belén Marrero, activista venezolana, explicó que actualmente se priorizan los envíos por vía aérea debido a la rapidez con la que pueden llegar a las zonas afectadas, mientras que la recolección se concentra principalmente en insumos médicos y alimentos, dejando de lado ropa y líquidos por razones de peso y eficiencia logística.

Por su parte, la inmigrante venezolana Vinna Katz hizo un llamado a mantener el apoyo a las comunidades damnificadas, al considerar que las consecuencias del terremoto continúan afectando a miles de familias en La Guaira, Caracas y otras zonas impactadas.

Además de los vuelos humanitarios que ya se encuentran en marcha, los organizadores prevén realizar próximos envíos por vía marítima con equipos médicos y otros insumos de mayor volumen para fortalecer la respuesta sanitaria en Venezuela.