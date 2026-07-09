EEUU refuerza puente aéreo y eleva a más de 386 millones de dólares la ayuda humanitaria a Venezuela

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El gobierno de Estados Unidos reforzó este jueves el puente aéreo humanitario entre Miami y Venezuela con un nuevo vuelo cargado de asistencia para los damnificados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Las autoridades informaron además que la ayuda estadounidense destinada a la emergencia ya supera los 386 millones de dólares.

Más de 36 toneladas de suministros humanitarios despegaron desde el área de carga del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Maiquetía, desde donde serán distribuidos a las comunidades más afectadas, principalmente en el estado La Guaira.

El Departamento de Estado confirmó que esta operación se desarrolla en alianza con organizaciones humanitarias y el sector privado. Entre los nuevos socios figura Amazon, que se incorporó al puente aéreo aportando logística y donaciones para ampliar la capacidad de respuesta.

La portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó que la distribución de la ayuda estará a cargo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), que coordinará la recepción y entrega de los suministros a organizaciones humanitarias que ya trabajan sobre el terreno.

"Cuando ya llega todo a Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos se va a encargar de la logística de recibir estos insumos y repartirlos a las organizaciones que ya están esperando estos suministros. Todo es con transparencia y con rendición de cuentas", señaló.

Molano agregó que el puente aéreo tendrá una duración inicial de siete semanas, con un vuelo semanal y una capacidad estimada de entre 40 y 50 toneladas de carga por operación.

Airlink coordina la logística humanitaria

La organización Airlink participa en la coordinación del traslado de la asistencia. Su gerente para el Caribe y Latinoamérica, Ashley Bustillo, indicó que los envíos incluyen artículos de primera necesidad para atender la emergencia.

Entre los insumos figuran kits de higiene, materiales para personas alojadas en refugios temporales, medicamentos y otros suministros esenciales. Además, Airlink coordina el traslado de personal médico y trabajadores humanitarios hacia Venezuela.

Amazon amplía la operación aérea

La empresa Amazon confirmó que el vuelo realizado el viernes pasado fue el primero de una serie de siete operaciones previstas dentro del puente aéreo humanitario.

La representante de Impacto Comunitario Global de Amazon, Bettina Stix, informó que ese primer envío transportó más de 663.000 artículos donados directamente por la compañía para apoyar la respuesta a la emergencia.

Los primeros cargamentos provienen de centros logísticos ubicados en Georgia y Florida, mientras que en las próximas semanas se estima a que lleguen suministros procedentes de Panamá y Europa y serán concentrados en Miami antes de ser enviados a Venezuela.

Un venezolano entre la tripulación

Parte del equipo encargado de esta operación es Jesús Pereira, mecánico de la aeronave y oriundo de La Guaira.

Pereira expresó su satisfacción por participar en una misión de ayuda para su estado natal y manifestó su deseo de que los vuelos continúen mientras persista la emergencia.

"Espero que sean muchísimos más y que realmente le lleguen a la gente que lo necesita. Incluso desde el aire se puede ver lo afectado que está mi estado y su gente".