Puente aéreo humanitario reforzará ayuda de EEUU a los afectados por terremotos en Venezuela

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de un puente aéreo humanitario entre Miami y Venezuela, una iniciativa desarrollada en coordinación con la organización Airlink y la empresa Amazon para acelerar la entrega de asistencia a las comunidades afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Según las autoridades estadounidenses, Amazon transportará semanalmente suministros de emergencia desde Miami hasta el aeropuerto de Maiquetía, sin costo para las organizaciones humanitarias. Airlink será responsable de coordinar la carga de acuerdo con las necesidades prioritarias identificadas por organizaciones sin fines de lucro que trabajan en las zonas afectadas.

La medida forma parte de la amplia respuesta humanitaria desplegada por Estados Unidos tras los sismos. El Departamento de Estado informó que el compromiso financiero de Washington con las labores de emergencia en Venezuela supera ya los 386 millones de dólares, destinados a asistencia médica, alimentos, agua potable, saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico.

Desde los almacenes del Departamento de Estado se han distribuido más de 400 toneladas métricas de ayuda, incluidos kits de refugio e higiene, lonas, baldes y utensilios de cocina, suministros que han beneficiado a unas 70.000 personas.

Las autoridades estadounidenses destacaron que el nuevo puente aéreo permitirá mantener un flujo constante de recursos humanitarios. Una vez que los cargamentos lleguen a Venezuela, el denominado Cluster Logístico, liderado por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, coordinará la entrega a las organizaciones que operan sobre el terreno.

El anuncio forma parte de una actualización sobre la respuesta de la administración del presidente Donald Trump ante la emergencia. Washington señaló además que continúa trabajando con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y socios del sector privado para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

El Departamento de Estado indicó que la asistencia estadounidense seguirá enfocada tanto en la respuesta inmediata como en los desafíos de reconstrucción a largo plazo, especialmente en materia de vivienda e infraestructura para las comunidades que sufrieron los mayores daños tras los terremotos.