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Washington mantiene el apoyo en las operaciones de ayuda humanitaria que se desarrollan en el estado La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio, confirmaron este martes durante una rueda de prensa virtual el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, y el encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett.



Ambos funcionarios aclararon el alcance de la participación estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, informaron sobre el restablecimiento gradual de los vuelos comerciales y aseguraron que la emergencia no modifica la hoja de ruta política de la Administración del presidente Donald Trump para Venezuela.

Donovan explicó que la participación del Comando Sur en Maiquetía está enfocada exclusivamente en garantizar el funcionamiento seguro de las operaciones relacionadas con la ayuda humanitaria.

"Lo que estamos haciendo es apoyar con el tráfico aéreo y asegurarnos de aterrizaje y despegue seguros de las aeronaves, lo cual es clave. Estamos proporcionando también operaciones sobre el terreno, carga y almacenamiento de los suministros de ayuda. Esto es en lo que nos estamos concentrando en el aeropuerto en este momento", afirmó el jefe del Southcom.

Sobre el restablecimiento de las operaciones comerciales, Donovan informó que Estados Unidos mantiene coordinación con las autoridades aeronáuticas para facilitar la reapertura gradual de los vuelos.

"Estamos en comunicación con la FAA y la TSA para apoyar el inicio de las operaciones de los vuelos comerciales. Ya se han reiniciado operaciones hacia otras ciudades, incluyendo vuelos internacionales a Valencia, y esperamos que pronto ocurra lo mismo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar", señaló.

Por su parte, Barrett insistió en que la respuesta humanitaria desplegada tras los terremotos no altera la hoja de ruta política de la Administración del presidente Donald Trump para Venezuela.

"El Departamento de Estado de los Estados Unidos está concentrado totalmente en esta respuesta, la respuesta a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. Y en cuanto al plan de tres fases del gobierno de Trump, permanece en efecto: la recuperación económica, reconciliación y la transición democrática. Así es que vamos a permanecer concentrados en hacer progreso en estas labores bajo el liderazgo del presidente Trump, y para hacer todo lo que podamos para ayudar al pueblo venezolano", afirmó.

Durante la conferencia, los funcionarios también destacaron que Estados Unidos continúa colaborando en la identificación y resguardo de las víctimas mortales, así como en la recepción, almacenamiento y distribución de suministros de emergencia destinados a las zonas afectadas por los terremotos.