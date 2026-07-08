Compromiso financiero de EEUU a Venezuela supera los 386 millones de dólares

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A menos de dos semanas del inicio de la respuesta a los devastadores terremotos del 24 de junio, la Administración Trump continúa coordinando una respuesta humanitaria masiva para apoyar al pueblo venezolano. Mediante una respuesta rápida, integral y coordinada por todo el gobierno —reforzada ahora por un nuevo puente aéreo humanitario entre Estados Unidos y Venezuela—, Estados Unidos está salvando vidas y brindando ayuda a las comunidades venezolanas más afectadas por los terremotos.

El compromiso financiero total de Estados Unidos para la asistencia a Venezuela como consecuencia de los terremotos asciende a más de 386 millones de dólares, entregados sin demora. La financiación sigue fluyendo hacia socios de confianza como Catholic Relief Services, Global Empowerment Mission, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones, Project Hope, Samaritan’s Purse, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y World Vision, que proporcionan atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y logística.

Estamos colaborando con organizaciones humanitarias y el sector privado para hacer llegar suministros vitales directamente a los damnificados por el terremoto. Solo desde los almacenes del Departamento de Estado, ya hemos entregado más de 400 toneladas métricas de ayuda vital: kits de refugio, kits de higiene, cubos, lonas y utensilios de cocina, beneficiando a unas 70 000 personas. Estos suministros, financiados por Estados Unidos, proporcionaron ayuda inmediata a comunidades de toda Venezuela.

Establecimiento de un puente aéreo humanitario

Las empresas estadounidenses están proporcionando la logística y la rapidez que solo Estados Unidos puede ofrecer. Desde los terremotos del 24 de junio, Airlink, una ONG que conecta los sectores de la aviación y la ayuda humanitaria durante desastres, ha movilizado a más de dos docenas de socios logísticos y humanitarios para transportar suministros de socorro a Venezuela.

Hoy, el Departamento de Estado, Airlink y Amazon se complacen en anunciar un nuevo puente aéreo humanitario para dar continuidad a esta respuesta. Amazon transportará suministros de socorro semanalmente desde Miami, Florida, a Maiquetía, Venezuela, sin costo alguno para las organizaciones humanitarias. Airlink determina el contenido de cada vuelo según las necesidades prioritarias de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en las comunidades afectadas. La industria estadounidense, la diplomacia estadounidense y los socios internacionales trabajan en conjunto: Airlink gestiona la verificación de envíos de organizaciones sin fines de lucro, la planificación de vuelos y la logística de primera milla; el Departamento de Estado facilita la coordinación entre gobiernos; Amazon proporcionará el transporte a Venezuela y, una vez que los suministros aterricen, el Grupo de Logística liderado por el Programa Mundial de Alimentos los entregará a las organizaciones humanitarias en el terreno para su distribución. Las organizaciones humanitarias que necesiten espacio de carga pueden enviar una solicitud, con la documentación requerida, a través del formulario en línea de Airlink. Airlink prioriza las solicitudes según las necesidades más urgentes y la capacidad de la organización solicitante para importar ayuda a Venezuela y distribuirla eficazmente.

Coordinación Interinstitucional

El Departamento de Guerra se movilizó rápidamente para garantizar la presencia de buques, aeronaves y la determinación estadounidenses en los momentos más críticos. El USS Fort Lauderdale permanece desplegado frente a la costa del estado de La Guaira, con marineros e infantes de marina estadounidenses entregando suministros mediante desembarcos y embarcaciones anfibias directamente a las zonas costeras más afectadas. Un equipo de la Armada se ha desplegado en el puerto de La Guaira para ayudar a las autoridades venezolanas a evaluar su estado y facilitar su reapertura para operaciones humanitarias. El Comando Sur de Estados Unidos continúa brindando apoyo logístico para la ayuda humanitaria, incluyendo operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde las reparaciones, con el respaldo de Estados Unidos, permitieron la operación de una pista para vuelos humanitarios y de socorro procedentes de todos los países.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), en colaboración con el Departamento de Estado, proporcionó evaluaciones públicas del riesgo de réplicas y un prototipo de mapa que modelaba la ubicación probable de edificios total o gravemente dañados. Ambos se utilizaron para orientar las labores de respuesta estadounidenses e internacionales.

Equipos estadounidenses de búsqueda y rescate

Más de 60 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR), con más de 2400 socorristas y cerca de 200 perros de 29 países, respondieron al llamado para salvar vidas, trabajando junto a equipos USAR estadounidenses desplegados desde el condado de Fairfax, Virginia; el condado de Los Ángeles, California; la ciudad de Miami, Florida; y el condado de Miami-Dade, Florida. Muchos de los equipos internacionales que respondieron, incluyendo los de Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, habían desarrollado capacidades y relaciones de trabajo con Estados Unidos a través de capacitaciones internacionales y respuestas humanitarias previas, relaciones que resultaron cruciales en el momento más importante. Equipos estadounidenses e internacionales rescataron sobrevivientes de entre los escombros días después de los terremotos.

Rescatan a un bebé y a su madre tras permanecer más de 30 horas atrapados bajo un edificio derrumbado.

Los equipos USAR (de búsqueda y rescate urbano) de EE. UU. cumplieron su misión y han regresado a casa. A las pocas horas de producirse los terremotos, estos hombres, mujeres y perros de rescate ya estaban sobre el terreno y no cesaron en su labor hasta completar la misión. Gracias a su destreza y sacrificio, hoy hay personas con vida que de otro modo habrían perecido. El presidente Trump y el secretario Rubio prometieron una respuesta de gran envergadura, rápida y eficaz. Los equipos USAR estadounidenses cumplieron esa promesa y cuentan con la gratitud de ambas naciones a su regreso. Puede que su labor haya concluido, pero la de Estados Unidos aún no. El Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres del Departamento permanece en Caracas, continuando con la entrega de ayuda humanitaria esencial al pueblo venezolano.

Anticipación de las necesidades a largo plazo

Estados Unidos no se marchará cuando lo hagan las cámaras de televisión. Aun mientras prosigue la respuesta inmediata, el Departamento reconoce las enormes necesidades a largo plazo a las que se enfrenta el pueblo venezolano, especialmente en materia de alojamiento para quienes han perdido sus hogares. La reconstrucción de viviendas e infraestructuras de servicios básicos debe ser rápida, segura y planificada teniendo en cuenta los riesgos, a fin de favorecer una recuperación duradera. El Departamento seguirá colaborando con el Gobierno interino de Venezuela, otros países donantes y organizaciones de ayuda humanitaria para atender estas necesidades a medida que la respuesta avance hacia su siguiente fase.

Asistencia a los ciudadanos estadounidenses

Para la Administración Trump, no existe mayor prioridad que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses. Aquellos estadounidenses que se encuentren en Venezuela y necesiten asistencia pueden comunicarse con el Departamento de Estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando al +1-202-501-4444. Sus familiares y amigos en Estados Unidos pueden llamar a la línea gratuita +1-888-407-4747. Asimismo, se recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) a través del sitio web STEP.state.gov para recibir actualizaciones de seguridad por parte de la Embajada de EE. UU.

El Departamento ha creado una página web específica sobre los terremotos en Venezuela, donde se puede consultar la información más reciente y los recursos relacionados con nuestra respuesta.

Estados Unidos mantiene firme su compromiso de ayudar a Venezuela a recuperarse de este devastador desastre y seguirá explorando vías adicionales para brindar una asistencia significativa durante este momento crítico.