"Venezuela no tiene presidente”, advierten tras vencerse lapso constitucional a Delcy Rodríguez

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La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Blanca Rosa Mármol de León, advirtió que el país enfrenta una falta absoluta de presidente, tras el vencimiento del lapso constitucional para ocupar la vacante presidencial.

Según Mármol de León, Delcy Rodríguez no puede permanecer en funciones luego de cumplirse el período original y su prórroga, tras asumir la conducción del régimen después de la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Desde entonces Venezuela no tiene presidente”, afirmó la exmagistrada, al señalar que la única acción que correspondería en este momento sería convocar elecciones en un plazo de 30 días.

Mármol de León sostuvo además que Rodríguez ya arrastraba una condición de ilegitimidad, por haber sido designada por Maduro y no electa por voto popular. También recordó que la oposición venezolana atribuyó el triunfo de las presidenciales de 2024 a Edmundo González Urrutia.

La jurista planteó que la salida debe surgir desde la sociedad civil, mediante asambleas ciudadanas con carácter vinculante, amparadas —según dijo— en los artículos 5 y 70 de la Constitución venezolana.

La propuesta contempla la conformación de una junta de gobierno, la depuración del registro electoral, la liberación de presos políticos y la convocatoria de nuevas elecciones como parte de una transición institucional.