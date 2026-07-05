Rubio reafirma apoyo de EEUU a Venezuela en su Día de la Independencia

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este sábado el respaldo de Washington a Venezuela con motivo del Día de la Independencia del país sudamericano y destacó la asistencia desplegada por la administración del presidente Donald Trump tras los terremotos que devastaron parte del territorio venezolano a finales de junio.

“En nombre de los Estados Unidos de América, me uno al pueblo de Venezuela en la conmemoración de este día nacional”, señaló Rubio en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que lamenta “profundamente la pérdida de los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos” y afirmó que acompaña a las víctimas “en oración”.

"Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan el espíritu resiliente del pueblo venezolano", apuntó.

Rubio destacó que la respuesta de Washington a la tragedia. "La rápida respuesta de la Administración Trump, que brindó ayuda vital, incluyendo la activación de equipos de búsqueda y rescate urbanos del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade y el Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami, demuestra nuestro apoyo a una recuperación completa".

"En medio de esta difícil situación, esperamos continuar trabajando por una Venezuela estable, próspera y democrática, alineada con los Estados Unidos", concluyó.

Venezuela conmemora cada 5 de julio la firma del Acta de la Declaración de Independencia de 1811, considerada el inicio de su separación de la Corona española y el nacimiento de la primera república independiente de Sudamérica.