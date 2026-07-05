Se eleva a casi 3.000 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

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La cifra de muertos por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace diez días se elevó a casi 3.000 mientras equipos internacionales de búsqueda y rescate comenzaron a concluir sus operaciones. Las labores se concentran ahora en la recuperación de cuerpos entre los escombros.

En las zonas más afectadas del estado de La Guaira, epicentro de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, maquinaria pesada trabaja en la demolición de estructuras colapsadas.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, encabezó el sábado una ceremonia en la que condecoró a rescatistas de Estados Unidos y agradeció la asistencia internacional. “El pueblo venezolano nunca va a olvidar este gesto”, dijo. Horas antes había entregado reconocimientos a brigadas procedentes de Reino Unido, Catar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina, además de distinguir a varios perros especializados en búsqueda.

Naciones Unidas estima que los daños económicos ascienden a unos 6.700 millones de dólares. El organismo también calcula que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas, aunque el gobierno no ha divulgado una cifra oficial.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sufrió daños durante los terremotos, reanudó parcialmente sus operaciones para facilitar la llegada de vuelos con ayuda humanitaria y personal de asistencia.