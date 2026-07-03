EEUU mantiene puente aéreo con Venezuela y amplía operaciones de asistencia

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Estados Unidos aseguró que mantendrá y ampliará su operación de asistencia humanitaria en Venezuela, a más de una semana de los terremotos del 24 de junio que dejaron amplias zonas devastadas, especialmente en el estado La Guaira.

El gobierno estadounidense confirmó que la ayuda humanitaria supera los 300 millones de dólares y reiteró que el objetivo continúa siendo salvar vidas, apoyar las labores de búsqueda y rescate y acelerar la llegada de suministros a las comunidades afectadas.

Desde Miami continúa operando un puente aéreo con vuelos de carga hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, donde se concentra parte de la logística para distribuir alimentos, agua potable, equipos médicos y materiales de primera necesidad.

La jefa del Equipo de Respuesta a Desastres (DART) del Departamento de Estado, Erin McGee, informó que la misión estadounidense permanece desplegada en Venezuela trabajando junto con autoridades locales y equipos internacionales.

"Hasta ahora hemos proporcionado más de 300 millones de dólares en asistencia humanitaria para salvar vidas, además del despliegue de nuestros equipos especializados de búsqueda y rescate urbano. Hoy me encuentro en nuestra base de operaciones, donde están desplegados nuestros cuatro equipos de búsqueda y rescate urbano. Estamos orgullosos de trabajar junto a más de 20 países para localizar, identificar y rescatar a personas atrapadas entre los escombros", afirmó McGee.

El Comando Sur de los EEUU dijo este viernes que un avión de carga C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de los EEUU transportará el último de los 10 vehículos tácticos medianos de reemplazo (MTVR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo de Marines, destinados a apoyar las operaciones de distribución para asistir a las víctimas del desastre y al personal de socorro.

La fuerza militar informó además que los aviones de carga C-17 y C-130 de la Fuerza Aérea continúan transportando personal, suministros y equipos necesarios para las labores de asistencia en curso.

En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (HACC) de las fuerzas armadas estadounidenses trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, el Departamento de Estado, aliados, socios y otras agencias presentes en el terreno para apoyar la rápida entrega de ayuda a las víctimas del desastre.

Aeronaves de despegue vertical y de ala rotatoria del Cuerpo de Marines, la Armada y el Ejército de los EE. UU. están realizando vuelos de transporte aéreo, incluida la entrega de comidas autosuficientes y preempaquetadas para los sobrevivientes del terremoto y los ciudadanos desplazados.

El buque USS Fort Lauderdale está brindando apoyo en comunicaciones críticas y sirviendo como nodo de distribución.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Departamento de Estado informó además la habilitación temporal de una ruta aérea alternativa entre Colombia, Panamá y Valencia, en el centro de Venezuela, mediante operaciones de las aerolíneas Avianca y Copa, al menos hasta el 10 de julio.

La medida busca facilitar el traslado de pasajeros afectados por las limitaciones operativas que aún enfrenta el aeropuerto de Maiquetía mientras continúan las labores de recuperación.

En Caraballeda, una de las localidades más afectadas por el sismo, un restaurante de comida rápida fue adaptado como hospital de campaña para atender a sobrevivientes.

Médicos y voluntarios prestan asistencia a personas heridas, familias desplazadas e incluso mascotas afectadas por el desastre, mientras continúan las labores de emergencia en la zona costera.

En paralelo, organizaciones humanitarias y voluntarios mantienen activa la recolección de donaciones en el sur de Florida.

El concejal de la ciudad de Doral, Rafael Piñeiro, explicó que diariamente se preparan cajas con alimentos para familias, pañales y productos para bebés, que posteriormente son enviados a Venezuela.

"Ya han salido tres vuelos de carga del centro de distribución y cada vez son más grandes: uno de 40 toneladas y otro de 50 toneladas", señaló.

La organización Global Empowerment Mission (GEM), una de las principales encargadas de canalizar la ayuda desde Florida, difundió nuevas imágenes de la entrega de alimentos, agua, artículos de higiene y otros suministros en comunidades afectadas por los terremotos, mientras continúa la movilización internacional para atender la emergencia.