Prensa internacional cuestiona gestión de Delcy Rodríguez ante la catástrofe (VIDEO)

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La primera rueda de prensa de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde los devastadores terremotos que golpearon al país estuvo dominada por un intenso intercambio con corresponsales de medios internacionales, quienes insistieron en obtener respuestas sobre la actuación del Estado durante las primeras horas de la emergencia.

Las preguntas se centraron en las denuncias de sobrevivientes y organizaciones civiles sobre la presunta demora en el despliegue de maquinaria pesada, la escasa presencia de rescatistas en las zonas más afectadas durante las primeras jornadas y el protagonismo que asumieron voluntarios y vecinos en las labores de búsqueda entre los escombros.

También se cuestionó el papel de la Fuerza Armada, señalando que numerosos militares fueron vistos en labores de control y seguridad, mientras persistían reclamos por la falta de equipos de rescate.

Rodríguez respondió defendiendo la actuación de su administración y aseguró que las decisiones para activar la respuesta de emergencia se tomaron pocas horas después del sismo.

Reconoció que hubo sectores donde la asistencia tardó más de lo previsto debido a carreteras bloqueadas y dificultades de acceso, aunque negó que existiera una falta de voluntad por parte de las autoridades.

Durante la comparecencia, la mandataria también rechazó las versiones sobre un supuesto colapso de la gestión gubernamental y responsabilizó a lo que denominó "laboratorios mediáticos" de promover narrativas destinadas, según dijo, a generar confusión y obstaculizar las labores de rescate.

Además, defendió la actuación de la Fuerza Armada y sostuvo que miles de efectivos participaron tanto en tareas logísticas como en la atención de los damnificados.

La conferencia representó uno de los intercambios más directos entre Rodríguez y la prensa internacional desde que asumió la conducción del Ejecutivo, en un contexto en el que continúan las evaluaciones sobre la respuesta oficial a una de las mayores tragedias naturales registradas recientemente en Venezuela.