Comando Sur: EEUU mantendrá su apoyo a Venezuela hasta superar la emergencia

Getting your Trinity Audio player ready...

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, aseguró este martes que Washington mantendrá su apoyo humanitario a Venezuela mientras continúe la emergencia causada por el terremoto del pasado 24 de junio.

Durante una rueda de prensa desde el Centro de Operaciones Conjuntas del Comando Sur, Donovan informó que alrededor de 2.000 militares estadounidenses permanecen desplegados por aire, mar y tierra para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate, el transporte de suministros y la logística humanitaria.

El alto oficial explicó que los primeros convoyes de asistencia ya comenzaron a distribuir ayuda en Venezuela y subrayó que toda la operación se desarrolla a solicitud del gobierno venezolano y bajo la coordinación del Departamento de Estado.

"Acabamos de recibir una actualización: nuestros primeros convoyes ya están en movimiento, entregando suministros de socorro específicos en apoyo al gobierno venezolano. Todo nuestro esfuerzo se realiza a petición y por invitación del gobierno venezolano. Trabajamos bajo la dirección del Departamento de Estado; el encargado de Negocios de la Embajada, John Barrett, es quien lidera la misión. Nuestro equipo sobre el terreno sigue sus directrices", afirmó Donovan.

El comandante indicó que, una semana después del desastre, las operaciones continúan enfocadas en localizar sobrevivientes entre los escombros, aunque la misión comienza a evolucionar hacia una fase de asistencia sostenida para apoyar la recuperación del país.

"Ha pasado ya una semana y mantenemos la esperanza de encontrar a venezolanos entre los escombros durante la fase de búsqueda y rescate de la operación. Hay noticias de que se sigue localizando a personas, y esa es la ardua labor que está llevando a cabo el equipo del Departamento de Defensa", señaló.

Donovan también afirmó que la relación entre Estados Unidos y Venezuela continuará desarrollándose dentro del plan de tres fases anunciado por la administración estadounidense y confirmó que tiene previsto viajar nuevamente a Venezuela cuando las condiciones operacionales lo permitan.

Al finalizar su intervención, el jefe del Comando Sur envió un mensaje de solidaridad a los venezolanos afectados por el terremoto y reiteró el compromiso de Washington de mantener el respaldo humanitario.

"Al pueblo de Venezuela, nuestras condolencias por las increíbles pérdidas que han sufrido en esta terrible tragedia. Nos sentimos muy honrados de estar a su lado, hombro con hombro, mientras se recuperan, y estaremos aquí hasta que ya no necesiten nuestra ayuda", concluyó.