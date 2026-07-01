Sube a 2.295 el número de muertos tras los terremotos en Venezuela

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Venezuela elevó a 2.295 la cifra de muertos tras los potentes terremotos que devastaron el país hace una semana.

De acuerdo a las autoridades, hay más de 11.000 heridos y 12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio.

Venezuela decretó este miércoles duelo nacional tras la tragedia.

"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy", informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según las autoridades al menos 855 edificios sufrieron daños pero estimaciones de la NASA, a partir de imágenes satelitales, apuntan a unos 59.000 inmuebles dañados.

Naciones Unidas estima que hasta 6,8 millones de habitantes podrían verse afectados por los sismos. Esta semana Gianluca Rampolla, coordinador residente del organismo en Venezuela, dijo al medio británico que el número de fallecidos posiblemente será mucho mayor.



"Sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada. Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo —y esto es algo que se ha acordado con las autoridades locales— 10.000 bolsas para cadáveres", explicó.

Testimonios de vecinos recogidos por la agencia AFP este miércoles indican que muchos de los edificios arrasados por los terremotos en la Guaira tenía la letra D escrita con pintura en spray en las fachadas.

La marca significa "deceased" (muerto), y es parte de la nomenclatura respaldada por Naciones Unidas para operaciones de búsqueda y rescate.