EEUU envía carga aérea humanitaria desde Miami para damnificados por terremotos en Venezuela

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El gobierno de Estados Unidos inició este martes un puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Venezuela con el envío de suministros de emergencia destinados a las comunidades afectadas por los terremotos de la semana pasada.

La operación es coordinada por el Equipo de Respuesta a Desastres del Departamento de Estado, que lidera la movilización de asistencia estadounidense junto a organizaciones humanitarias y empresas privadas. El primer cargamento partió desde el aeropuerto de Miami.

Durante un recorrido por la plataforma de carga, Douglas Stroops, integrante del Equipo de Respuesta a Desastres del Departamento de Estado, explicó que el vuelo transporta asistencia esencial para atender las necesidades más urgentes de la población.

"Este avión transporta asistencia vital para salvar vidas, incluyendo unidades de filtración de agua capaces de abastecer a 4.000 personas al día. También llevamos kits de cocina diseñados para que las familias puedan regresar a sus hogares, preparar sus alimentos y comenzar a recuperarse. Además, transportamos una gran cantidad de lonas impermeables, que servirán para que las personas puedan volver a colocar techos en sus viviendas o reconstruir paredes mientras restablecen un refugio seguro", señaló.

Stroops agregó que Estados Unidos mantiene una respuesta de gran escala tras la emergencia.

"Estamos liderando la masiva respuesta de Estados Unidos a los devastadores terremotos de la semana pasada en Venezuela. Nos encontramos en el aeropuerto de Miami movilizando suministros de refugio, agua y saneamiento desde nuestro almacén hacia los venezolanos afectados", afirmó.

El cargamento incluye lonas impermeables para refugios temporales, sistemas de filtración de agua con capacidad para abastecer hasta 4.000 personas por día, baldes multipropósito, equipos para operaciones de agua y saneamiento y sets de cocina para familias afectadas.

La distribución de los suministros dentro de Venezuela estará a cargo de la International Organization for Migration, organización que trabaja como socio del Departamento de Estado en esta operación humanitaria.

Más de 300 millones de dólares en asistencia

De acuerdo con el Departamento de Estado, este puente aéreo forma parte de una respuesta mucho más amplia que ya supera los 300 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela. El operativo también contempla el despliegue de cuatro equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, así como apoyo logístico de otras agencias del gobierno estadounidense.

Las autoridades confirmaron que este será el primero de varios envíos previstos hacia Venezuela.

"Este es el primero de muchos envíos de transporte que tenemos previstos. Anticipamos realizar numerosos vuelos y, además, ampliaremos la operación utilizando transporte marítimo", indicó Stroops.

La aerolínea de carga Amerijet, encargada del transporte de la asistencia, aseguró que continuará colaborando con el Departamento de Estado y otras organizaciones humanitarias para mantener el flujo de suministros.

El director ejecutivo de la compañía, Joe Mozzali, destacó que la empresa cuenta con una larga experiencia en operaciones de ayuda internacional y recordó que la semana pasada también realizó vuelos chárter para transportar maquinaria pesada enviada por el gobierno de El Salvador para apoyar las labores de respuesta en Venezuela.

Con esta operación, Washington busca acelerar la llegada de asistencia vital a los damnificados mientras amplía el despliegue logístico para atender la emergencia. Las autoridades estadounidenses adelantaron que durante los próximos días despegarán nuevos vuelos desde Miami como parte del puente aéreo establecido para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos.