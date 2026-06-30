Giménez respalda a rescatistas de Miami y exige que la ayuda llegue al pueblo venezolano

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El congresista cubanoamericano Carlos Giménez elogió este martes el trabajo de los equipos de búsqueda y rescate del sur de la Florida desplegados en Venezuela tras los devastadores terremotos de la semana pasada y pidió que la ayuda humanitaria de Estados Unidos llegue directamente a la población afectada.

Giménez, quien fue jefe del Departamento de Bomberos de Miami, destacó la experiencia de los rescatistas estadounidenses que operan en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos.

“Son expertos en este tipo de desastre, especialmente tratando de rescatar personas que están debajo de edificios que han colapsado”, dijo.

El legislador añadió que esos equipos “siempre están entrenados” para responder a este tipo de emergencias y expresó sentirse “muy orgulloso” de Florida Task Force 1 y Florida Task Force 2, que, afirmó, “están representando no solamente nuestra comunidad en Miami, pero también los Estados Unidos en Venezuela”.

Al referirse a la distribución de la ayuda humanitaria, Giménez sostuvo que hay "que evitar que pase por las manos del régimen”. Es “muy importante que esa ayuda vaya directamente al pueblo venezolano que está sufriendo después de este desastre”.

El congresista también se pronunció sobre la situación de la líder opositora María Corina Machado, quien denunció este lunes desde Panamá que le impidieron entrar a Venezuela.

Machado va “para ayudar a su pueblo” y el gobierno “debe dejarla entrar en su propio país”, comentó Giménez.

Mientras continúan las operaciones de rescate, la cifra oficial de fallecidos tras los sismos aumentó a 1.943, 224 más que el balance divulgado ayer.