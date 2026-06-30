EEUU amplía despliegue militar humanitario en Venezuela

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó este martes que reforzó su apoyo militar a las operaciones de ayuda humanitaria en Venezuela con el establecimiento de un centro de coordinación, el despliegue de unidades logísticas adicionales y la ampliación de las capacidades marítimas y aéreas para asistir a las zonas afectadas por los terremotos que han dejado al menos 1.943 muertos.

En un comunicado este martes, SOUTHCOM indicó que, bajo la dirección del Departamento de Estado, las fuerzas armadas estadounidenses mantienen su respaldo a la respuesta humanitaria del gobierno de Estados Unidos tras los sismos del 24 de junio.

Como parte de ese esfuerzo, anunciaron las operaciones un Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (HACC) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, dirigido por el mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard.

Según el comando, el centro coordinará el apoyo militar estadounidense sobre el terreno y mantendrá comunicación con el gobierno venezolano, agencias internacionales y otros países participantes en la respuesta. “El HACC coordinará y dirigirá el apoyo militar estadounidense a las labores de socorro en Venezuela”, señaló el comunicado.

SOUTHCOM también informó sobre la llegada al país de una compañía de logística de combate del Cuerpo de Marines equipada con camiones de transporte militar, vehículos todoterreno de alta movilidad y ambulancias militares para acelerar la distribución de suministros y equipos esenciales.

Además, el buque anfibio USS Fort Lauderdale permanece atracado en el puerto de La Guaira, donde proporciona apoyo médico, capacidades de comunicaciones y sirve como centro de distribución de ayuda humanitaria. Paralelamente, el USS Billings continúa respaldando las operaciones con helicópteros para transportar suministros a comunidades aisladas o de difícil acceso.

El comando agregó que estableció un Punto Avanzado de Armamento y Reabastecimiento de Combustible (FARP) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lo que permite reducir los tiempos de respuesta de casi una docena de helicópteros empleados en evacuaciones médicas, transporte de personal y misiones de carga pesada.

Washington elevó a 300 millones de dólares la asistencia humanitaria destinada a la emergencia en Venezuela y reafirmó su compromiso de mantener el apoyo durante las etapas de recuperación y reconstrucción.