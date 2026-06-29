Comando Sur amplía operaciones en Venezuela: envían más aeronaves y recursos en respuesta a los sismos

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Estados Unidos amplió este lunes los recursos para las operaciones de apoyo en Venezuela, tras los terremotos que devastaron al país la semana pasada, con el envío de nuevos aviones de carga, ingenieros militares y capacidades logísticas para acelerar la distribución de ayuda humanitaria, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

El comando militar señaló que seis aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea estadounidense tenían previsto llegar este lunes a Venezuela con una Compañía de Logística de Combate del Cuerpo de Marines procedente de Carolina del Norte. La unidad transporta maquinaria pesada, equipos de ingeniería, sistemas de purificación de agua y otros recursos destinados a reforzar las labores de asistencia.

La nueva movilización se suma al puente aéreo que Washington mantiene desde la semana pasada en apoyo a la respuesta internacional, una misión encabezada por el Departamento de Estado.

“Aviones de carga C-17 y C-130 Hercules continúan transportando personal y equipo a Venezuela en apoyo a las labores de socorro”, indicó el SOUTHCOM en una actualización sobre la operación.

El comando agregó que un Elemento de Respuesta ante Contingencias, integrado por unos 100 especialistas de la Fuerza Aérea en operaciones aeroportuarias, trabaja junto a autoridades venezolanas para ampliar la capacidad de los principales aeropuertos cercanos a la zona del desastre y facilitar el ingreso de vuelos con ayuda.

Además, aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines continúan trasladando personal y suministros entre un centro logístico instalado en Curazao y las zonas afectadas, además de apoyar el transporte dentro del territorio venezolano. El puerto de La Guaira también reanudó operaciones y recibe cargamentos transportados por el buque anfibio USS Fort Lauderdale, que distribuye equipos y suministros considerados esenciales para la respuesta.

El SOUTHCOM informó además que helicópteros UH-1Y Venom realizan vuelos de reconocimiento sobre las áreas devastadas y trasladan al personal que dirige la misión estadounidense de asistencia. A ellos se suman helicópteros CH-47 Chinook de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con base en Honduras, mientras el comando anticipó que en las próximas 48 horas llegarán más aeronaves, efectivos y recursos.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos también participa en la operación mediante imágenes satelitales utilizadas para identificar comunidades aisladas y evaluar daños en infraestructura crítica, información que permite priorizar la distribución de la ayuda y las operaciones de rescate.

Además, el Comando Sur informó que efectivos estadounidenses ayudaron este lunes a descargar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar un hospital de campaña de emergencia que ayudará a atender a las víctimas de los terremotos.

Según el SOUTHCOM, el personal desplegado también colabora en la gestión de las operaciones de pista y torre de control para agilizar la llegada de suministros humanitarios.

Washington incrementó a más de 300 millones de dólares su asistencia a Venezuela tras los sismos del 24 de junio. El Departamento de Estado precisó que la respuesta combina recursos del gobierno estadounidense, organizaciones humanitarias y el sector privado con el objetivo de acelerar la entrega de asistencia a las comunidades afectadas.