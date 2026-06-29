"Estamos recuperando los cuerpos": Confirman muerte de una familia de seis cubanos en sismos de Venezuela

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La comunidad de Sandino, en la provincia de Pinar del Río, lamenta hoy el trágico fallecimiento de dos de sus hijas, Yadina de la Caridad Yáñez y su madre, Gladis María Linares, quienes figuran entre seis miembros de una familia de cubanos perecidos en los terremotos en Venezuela.

Los cuerpos sin vida de Yadina y Gladis fueron localizados bajo los escombros de los edificios Hotel Chipis Beach, el primero, y Oasis Beach, el segundo, en el estado de La Guaira, estructuras que colapsaron ante la ferocidad del siniestro.

La tragedia alcanzó a otros cuatro miembros de su núcleo familiar: el pequeño Dylan Rodríguez, de apenas seis años e hijo de Yadina y su esposo, Alain Rodríguez; y los padres de este, Raudel Diosdado Rodríguez Cabrera y Teresa Rojas Rodríguez, originarios de la provincia de Ciego de Ávila.

Desde Estados Unidos, Liliane García Linares, hermana de Yadina, verificó a Martí Noticias el hallazgo de los cuerpos de sus seis familiares. "Estamos recuperando los cuerpos para incinerarlos y ver si los puedo traer a los Estados Unidos, porque toda la familia está aquí", indicó.

En declaraciones para este medio, Ailin Rodríguez Rojas, hermana de Alain, confirmó que los restos de sus familiares cercanos ya han sido recuperados y se encuentran en un depósito a la espera de ser identificados.

"Los cuerpos del niño, de Alaín y de mis padres ya se pudieron recuperar, pero están en un depósito con otros cadáveres y el reconocimiento es difícil; estamos en esas gestiones", explicó.

Asimismo, precisó que los restos de Yadina y de su madre ya se encuentran en proceso de cremación.

Como miles de compatriotas, esta familia cubana había emigrado a Venezuela con la firme esperanza de encontrar las oportunidades económicas que escaseaban en su tierra natal.

Los sismos, que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en el estado Yaracuy, causaron estragos a nivel nacional, provocando el colapso de cientos de edificaciones. El estado de La Guaira concentró algunos de los daños más severos debido al derrumbe de infraestructura urbana y complejos residenciales.

La muerte de esta familia pone de relieve el impacto humano del desastre dentro de la comunidad migrante cubana residente en Venezuela, un colectivo integrado por personas que buscan estabilidad y un sustento para los suyos.

“Yadina era una muchacha muy emprendedora, muy alegre, siempre sonriendo, con mucho amor por su niño”, la recuerda Nidia Ramos, su vecina en Sandino. “Hace unos 10 o 12 años empezó a viajar como turista; iba y venía cada tres meses hasta que formó su pareja. Tuvieron al niño y fue alargando su estancia allá. Entonces era su mamá, Gladis, la que iba a visitarla”, precisó.

Ramos destaca también la generosidad de ambas mujeres. “Su muerte ha conmovido a todos en Sandino. A todo el mundo le daba un presente cuando venía. Todo el mundo la quería, ella era muy servicial. ¿Y su madre? Esa vieja no daba lo que le sobraba, sino que compartía lo que tenía, sin importarle quedarse sin nada al día siguiente”, apuntó sobre Gladis, quien profesaba el credo de los Testigos de Jehová.

Al hablar de las razones que empujaron a la familia a marcharse, Nidia fue clara: “Los cubanos emigran por la escasez de todo que hay aquí y el bajo salario. Hubo una época en que Yadi me dijo que Venezuela estaba mala, pero no como Cuba. Yadina emigró para ayudar a su mamá, a su hermana y a la comunidad, porque ayudó a muchas personas. La perdimos, es un golpe muy duro”.

El testimonio del doctor Laudar Iglesias Ramos, médico cubano que cumple misión en Venezuela y conocía de cerca a la familia, coincide en el trasfondo social de este drama familiar en el que impactó el fenómeno migratorio.

“A pesar de que en Venezuela haya un sistema socialista, tiene mejores condiciones para el cubano, o para el extranjero que venga a invertir. Hay un mejor comercio, mejor economía y se encuentran mejores ofertas de trabajo. Aquí el cubano puede ayudar a su familia o crecer profesionalmente”, explicó el galeno, que pronto regresará a la isla al terminar su misión.

Mientras tanto, en las zonas afectadas de Venezuela, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj entre los escombros para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar los cuerpos atrapados.

El balance oficial de las autoridades venezolanas ya registra una cifra provisional de más de 1.700 fallecidos. También han advertido que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando en las próximas horas.