Angustia en La Habana: Dos jóvenes cubanos desaparecidos tras colapso de edificio en La Guaira

Getting your Trinity Audio player ready...

Lo que comenzó como un viaje lleno de esperanzas para escapar de la asfixiante crisis en la isla se ha transformado en una pesadilla de incertidumbre para los jóvenes cubanos Olivia Hernández Pérez, de 27 años, y su novio, Silvio René Garzón Molina, de 36, quienes se encuentran desaparecidos tras el derrumbe total del edificio donde se hospedaban en Venezuela.

Ambos se encontraban en el sexto piso del edificio Coral Park, en La Guaira, a donde habían llegado hace apenas siete días. El colapso de la estructura fue provocado por los recientes terremotos.

"El edificio, nosotros lo tenemos ahí en fotos que la gente ha puesto... está destrozado completamente. Nada, no queda nada", relató angustiada Ailín Pérez López, madrina de Olivia, en declaraciones que reflejan el desespero que hoy embarga a dos familias en La Habana.

Por su parte, Regla Molina, madre de Silvio René, confirmó el vacío informativo que sufren desde Cuba: “No hemos sabido nada todavía. Yo lo que quiero es que aparezca mi hijo. Yo... saber de mi hijo, porque yo tengo mucha fe”, expresó consternada, agradeciendo el apoyo de quienes intentan visibilizar el caso.

Para Silvio René, residente en el municipio habanero de Regla, el viaje también representaba una oportunidad crucial. Su madre detalló que el joven es un practicante religioso dentro de la religión afrocubana. "Mi hijo es religioso, babalawo; se le presentó este viaje turístico y fue”.

Aunque ninguna de las dos familias tiene parientes o contactos directos en Venezuela, la comunidad religiosa de Silvio René ha activado una red de solidaridad civil inesperada que trasciende fronteras.

"Yo no tengo a nadie allá, pero mi hijo tenía muchos ahijados de religión en los Estados Unidos, en Brasil y en Italia, que están tratando de comunicarse con él", señaló su madre, con la esperanza de que alguno de estos lazos rinda frutos en medio del caos en el terreno.

Olivia, una joven psicóloga, residía en el reparto Bahía de La Habana del Este junto a su madre, una doctora cubana que se encuentra actualmente enferma.

Ante la falta de oportunidades y el panorama adverso en la isla, Olivia y Silvio René lograron obtener una visa de turismo para Venezuela.

“Aquí los jóvenes si se desesperan. Todo el mundo la apoyó para irse porque, realmente, cualquier lugar está mejor que esto”, señaló Pérez López.

El objetivo de Olivia estaba claro: prosperar rápidamente para rescatar a los suyos.

"Madrina, yo me voy adelante, yo quiero antes de diciembre ponerme a trabajar en lo que sea. Voy a tratar de salir adelante para sacar a mi mamá", fueron las últimas palabras que Olivia le confió a su madrina antes de abordar el avión, el pasado 19 de junio.

La brevedad de su estancia en territorio venezolano ha dificultado enormemente las labores de localización por parte de sus allegados. Los jóvenes no habían tenido tiempo de adquirir una línea telefónica local y dependían exclusivamente de la conexión a WhatsApp, mediante el número cubano de Olivia.

Hoy, esas líneas de comunicación permanecen en un absoluto y doloroso silencio: "No tenemos a nadie allá, estamos desesperados", lamentó Pérez López, confirmando que el novio de la joven tampoco cuenta con familiares ni redes de apoyo en el país sudamericano.

Familiares denuncian lenta respuesta de las autoridades cubanas

A pesar de que las autoridades cubanas han emitido declaraciones públicas expresando su solidaridad colectiva y asegurando mantener canales abiertos con su embajada en Caracas, los familiares directos denuncian una respuesta gubernamental "lenta" y la alarmante ausencia de listas oficiales de desaparecidos cubanos.

“Ellos aquí publicaron que todavía no tienen conocimiento de ningún cubano desaparecido, no han dado ninguna noticia. Lo único que dicen es que los médicos, que la brigada médica cubana está bien, que es lo que les interesa”, criticó duramente Pérez López.

A través de las redes sociales y otros canales emergentes, se reportan más de 30 ciudadanos cubanos desaparecidos, concentrados principalmente en zonas afectadas del estado La Guaira (Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales). Este sábado, Martí Noticias confirmó la muerte de una adolescente cubana de 15 años.

Esta tragedia coincide con un momento de máxima fragilidad en las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela. Tras la captura del exgobernante Nicolás Maduro por Estados Unidos a principios de 2026, el flujo de beneficios mutuos sufrió un quiebre histórico: Venezuela cesó por completo el envío de petróleo hacia la isla caribeña, asestando un golpe directo y devastador a la ya golpeada economía cubana.

Es, precisamente, ese contexto de precariedad, el que empujó a Olivia y Silvio a emigrar, un patrón común entre miles de profesionales jóvenes cubanos.

Mientras las horas avanzan y las labores de remoción de escombros continúan en La Guaira y otras zonas afectadas por los terremotos, en las barriadas de La Habana dos madres —una lidiando con la enfermedad y otra aferrada a la fe de sus ancestros— aguardan por un milagro, o al menos, por una respuesta oficial que el gobierno cubano aún no les da.