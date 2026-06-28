Rescatistas de EEUU salvan a bebé tras 72 horas bajo escombros en Venezuela (VIDEO)

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En medio de la devastación provocada por los recientes terremotos en Venezuela, equipos de rescate estadounidenses lograron salvar con vida a un bebé que permanecía atrapado bajo los escombros desde hacía más de 72 horas.

Según informó el Departamento de Estado de EEUU, el pequeño fue localizado y extraído con éxito de entre estructuras colapsadas, en lo que ha sido considerado un hecho “contra todo pronóstico”.

“Contra probabilidades imposibles, la esperanza perdura. Cada vida salvada es una victoria”, expresó la sede diplomática a través de sus redes sociales, mensaje que también fue replicado por la Casa Blanca.

El rescate del pequeño se ha convertido en un símbolo de esperanza para los equipos que continúan buscando sobrevivientes contra el tiempo, en una carrera crítica donde cada hora es determinante.



Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, causando una crisis humanitaria con miles de víctimas, heridos y desaparecidos, así como el colapso de numerosas edificaciones.

Apoyo internacional y despliegue de equipos de rescate

Las brigadas de búsqueda y rescate de Estados Unidos trabajan junto a equipos locales e internacionales en las zonas más afectadas por los sismos.



Como parte de la respuesta internacional, Estados Unidos desplegó equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), incluyendo personal altamente capacitado y unidades caninas.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas destacó la llegada del equipo USAR de Miami-Dade, que arribó al país en un avión C‑17 de la Fuerza Aérea estadounidense para integrarse a las labores humanitarias.

En medio del operativo, el Encargado de Negocios, Barrett, agradeció el compromiso de los rescatistas al momento de su llegada y subrayó la importancia del trabajo conjunto para salvar vidas. Los equipos cuentan con tecnología especializada y perros entrenados para detectar sobrevivientes entre los escombros.

La misión diplomática también expresó su reconocimiento a los equipos de Miami y a todas las personas que han mostrado solidaridad con Venezuela durante la emergencia.



Mientras, la presidenta interina de Venezuela, Delcy rodríguez, informó este domingo que han recibido apoyo de 24 países, incluido el envío de 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2,741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, que ya se encuentran integrados con los equipos locales.