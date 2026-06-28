Encuentran sin vida a una niña cubana desaparecida entre los escombros en Venezuela

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El cuerpo de Vanessa Martínez, una niña cubana de 15 años fue hallado sin vida este sábado en Venezuela, más de 72 horas después de los terremotos que azotaron al país el miércoles.

"Estoy devastada", dijo a Martí Noticias su madre Rosalía Rodríguez, quien reside en Melena del Sur, provincia de Mayabeque.

Vanessa había llegado reclamada a Venezuela hacía apenas dos años por su padre, un médico cubano-venezolano que reside en ese país.

Tras los terremotos, el padre -identificado como Norlay Martínez- se unió a una brigada de vecinos para buscar sobrevivientes entre los escombros. Este sábado, llegaron los rescatistas estadounidenses. El cuerpo de la adolescente fue encontrado hoy, precisó Rodríguez.

Una familiar en Estados Unidos abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que permitan repatriar el cuerpo a Cuba.

"La queremos aquí, haremos todo lo posible para trasladarla", dijo la madre.

El médico cubano Dreny Ley Alba González, amigo de Martínez, dijo que la familia residía en el edificio Coral Beach, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

El número de muertos tras la tragedia en Venezuela aumentó drásticamente este sábado a 1.430 mientras familiares han reportado a, al menos, 68.900 personas desaparecidas.

El pasado miércoles dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron la nación sudamericana dejando edificaciones derrumbadas y miles de personas entre los escombros.

Entre los desaparecidos hay reportes en redes sociales de casi una treintena de cubanos aunque las autoridades de la isla aseguraron este sábado no tener información sobre "muertos, heridos o desaparecidos".

La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de 6 millones de personas podrían verse afectadas por los sismos en Venezuela.

(Los periodistas Jany González, Mario Pentón e Ivette Pacheco contribuyeron en esta historia)