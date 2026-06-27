EEUU despliega equipos de rescate y ayuda humanitaria en Venezuela tras terremotos

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Estados Unidos ya ha desplegado equipos de rescate en Venezuela, tras los devastadores terremotos que han dejado al menos 920 muertos y miles de heridos.

"Equipos de búsqueda y rescate de California y Virginia se encuentran en Venezuela colaborando en las labores de rescate, y se espera la llegada de más ayuda. Estos equipos cuentan con el apoyo del ejército estadounidense y están integrados por valientes médicos, ingenieros, bomberos y algunos perros entrenados", informó el viernes el Depatamento de Estado.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles han dejado un panorama desolador, con decenas de edificios colapsados, y familias desaparecidas entre los escombros.

Miles de venezolanos que perdieron sus casas con los sismos ahora duermen en parques, plazas e incluso las carreteras.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para la búsqueda de supervivientes. Se estima que hay más de 51.000 desaparecidos tras la tragedia.

"Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", dijo en X la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", agregó.

Esta semana Washington confirmó el envío de 150 millones de dólares en ayuda a Venezuela.

El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU, Kevin J. Jarrard, llegó el jueves a Caracas para coordinar directamente el apoyo militar estadounidense en las labores de rescate.

La empresa de Elon Musk, Starlink (SpaceX), activó un plan de asistencia inmediata para ofrecer acceso gratuito a Internet hasta el 25 de julio con el objetivo derestablecer las comunicaciones en áreas donde las redes tradicionales colapsaron.

“Estados Unidos está movilizando una respuesta a gran escala sin precedentes”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado este viernes.

"La Administración Trump ha desplegado un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) con más de 250 personas, incluidos tres equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), que llevarán a cabo operaciones cruciales para salvar vidas", indicaron.