Venezuela eleva la cifra de muertos y heridos tras terremotos

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La cifra de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela ascendió este jueves a 235, mientras los equipos de rescate continuaban una carrera contrarreloj para localizar sobrevivientes entre edificios colapsados.

“Lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al llegar a nuestros centros”, dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

El funcionario informó además que habían atendido a más de 4.300 personas heridas.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles con menos de un minuto de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocaron el derrumbe de edificios y daños en el principal aeropuerto venezolano.

En varias localidades afectadas, familiares y vecinos intentaban remover escombros con herramientas improvisadas mientras esperaban la llegada de equipos especializados.

Este jueves Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares para apoyar la respuesta al desastre, además del despliegue de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicóptero para respaldar la respuesta humanitaria.

El Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 60, que amplía las autorizaciones relacionadas con las sanciones estadounidenses para facilitar las labores de ayuda humanitaria tras los terremotos.

"Estados Unidos está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas como parte de una respuesta rápida y coordinada a nivel gubernamental", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

"Horas después de los sismos, el presidente Trump autorizó de inmediato al gobierno estadounidense a destinar una importante ayuda financiera, desplegar equipos de búsqueda y rescate, y colaborar con las autoridades interinas venezolanas para atender las necesidades urgentes del pueblo venezolano", agrega el texto.

Asimismo, reiteraron que "Estados Unidos mantiene firme su compromiso de ayudar a Venezuela a recuperarse de este desastre devastador y continuará explorando formas adicionales de brindar asistencia significativa durante este momento crítico".

Hoy, autoridades locales del Sur de Florida, donde reside una gran parte de la comunidad venezolana en el exilio, organizaciones sin fines de lucro y decenas de voluntarios iniciaron una campaña de recolección de alimentos, medicinas, ropa, artículos de higiene e insumos de primera necesidad para asistir a las familias afectadas por los sismos.