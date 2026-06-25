Equipos de búsqueda y rescate de EEUU ya están camino a Venezuela

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el jueves que los primeros equipos estadounidenses de búsqueda y rescate ya se dirigen a Venezuela para apoyar las labores de localización de sobrevivientes tras los devastadores terremotos que sacudieron al país, mientras se espera la llegada de más personal especializado en las próximas horas.

“Los equipos de búsqueda y rescate estadounidenses ya están de camino a Venezuela y se espera la llegada de más refuerzos”, señaló el Departamento de Estado en una publicación en la red social X.

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la respuesta estadounidense “será grande. Será rápida. Y será eficaz”.

La movilización forma parte de la respuesta de emergencia autorizada por el presidente Donald Trump pocas horas después de los sismos. Washington indicó previamente que desplegó un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART), además de dos unidades especializadas de búsqueda y rescate urbano y un grupo de trabajo para coordinar la asistencia con agencias federales, aliados y el sector privado.