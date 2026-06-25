EEUU despliega equipos de rescate en Venezuela (VIDEO)

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Estados Unidos despliega equipos de rescate para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes tras los dos sismos que sacudieron el país en la tarde del miércoles, informó el secretario de Estado Marco Rubio.

"Tuve la oportunidad de hablar esta mañana temprano con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y de rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles", señaló, en declaraciones a la prensa este jueves.

Rubio dijo que la necesidad más inmediata ahora son los esfuerzos de búsqueda y rescate, tras el colapso de decenas de edificios. Las primeras 48 a 72 horas son críticas para llegar a las personas atrapadas bajo los escombros y salvar sus vidas, subrayó.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que otros países han manifestado su solidaridad con Venezuela y ofrecido ayuda, entre ellos El Salvador, Chile y Qatar, señaló el secretario de Estado.

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, expresó condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. "Nuestros pensamientos están con las familias que lloran a sus seres queridos, los heridos y los heroicos rescatistas que trabajan incansablemente tras la catástrofe. En estos momentos de adversidad, sepan que no están solos", subrayó.

Tras los sucesos del miércoles, el presidente Donald Trump dijo en un mensaje publicado en Truth Social que Estados Unidos está listo para ayudar y alertó sobre la gravedad de la catástrofe.



"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!", escribió.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, también manifestó el miércoles, poco después del suceso, la voluntad del gobierno estadounidense a ayudar a los venezolanos en este momento de necesidad.

"Estados Unidos apoya al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando ayuda. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este difícil momento. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con ustedes!", escribió en X.

Landau compartió un post del subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, en el que informa que el Departamento de Estado ya ha movilizado un equipo y un grupo de trabajo de asistencia para desastres con el fin de brindar y coordinar ayuda crucial al pueblo venezolano.

"En colaboración con nuestros socios del gobierno interino venezolano, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural", detalló Lewin en un mensaje en redes sociales.