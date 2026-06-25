Venezuela declara emergencia nacional por sismos; temen miles de muertes tras la catástrofe

Getting your Trinity Audio player ready...

Los dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que estremecieron a Venezuela la tarde del miércoles pueden haber causado miles de fallecidos mientras los rescatistas buscan entre los escombros de edificaciones devastadas por la catástrofe.



El saldo oficial da cuenta hasta el momento de 164 personas fallecidas y 971 heridas, según un balance actualizado por las autoridades en la mañana de este jueves.

El Gobierno también confirmó severos daños en edificaciones, vías de comunicación, servicios públicos y en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que permanece cerrado mientras se realizan inspecciones estructurales.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre debido a la magnitud de las afectaciones.

Los movimientos telúricos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron sentidos en gran parte del territorio nacional. Equipos de rescate, protección civil, fuerzas de seguridad y personal médico continúan desplegados en las zonas más afectadas para atender a los heridos y localizar posibles sobrevivientes entre los escombros.

"Cuando bajamos el escenario era de película, de terror", dijo a la agencia de noticias Reuters María Alejandra, una vecina de un inmueble cercano a un edificio completamente derrumbado en Caracas. "Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio sólo he podido ver que ha salido una familia", añadió.

Un sitio en internet creado para localizar a las personas desaparecidas y difundido en la red social X por líderes de la oposición venezolana registraba a alrededor de 7 mil personas como desaparecidas. Muchos venezolanos se encontraban en sus hogares al momento del sismo, que ocurrió pasadas las 6:00 de la tarde, hora local.

Las autoridades informaron que decenas de edificios colapsaron o sufrieron daños de consideración, especialmente en La Guaira, Caracas y otras regiones del centro-norte del país. También se registraron interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones, además de afectaciones en carreteras e infraestructura estratégica.

Ante la emergencia, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia nacional y suspendió actividades no esenciales mientras avanzan las labores de evaluación de daños y asistencia a la población.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil debido a la posibilidad de nuevas réplicas.

EEUU, listo para ayudar, dice Trump

Estados Unidos expresó sus condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos.

"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!", escribió en un mensaje en Truth Social el presidente Donald Trump.

"Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, los heridos y los valientes rescatistas que trabajan incansablemente tras la catástrofe.

Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", dijo en un post en redes sociales el secretario de Estado Marco Rubio.

La líder opositora María Corina Machado, agradeció la solidaridad del gobierno estadounidense en un momento de tragedia para el pueblo venezolano.



"Gracias, @POTUS [presidente de EEUU Donald Trump], por su apoyo al pueblo venezolano en este momento tan doloroso. Nuestra nación enfrenta una tragedia de enormes proporciones. Hoy, debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en llegar a las familias afectadas, salvar vidas y brindar esperanza a quienes más la necesitan. El apoyo de Estados Unidos significa todo para el pueblo de Venezuela en este momento", señaló Machado en un post en sus redes sociales.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, también agradeció la respuesta de Estados Unidos tras el desastre.



"He sostenido una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, quien ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación", dijo en un post en X.

"Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional", añadió Rodríguez.

En una intervención en la televisión estatal, la presidenta interina apuntó que en La Guaira "hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar".