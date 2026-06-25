Testimonios de la catástrofe en Venezuela: una "película de terror"

Getting your Trinity Audio player ready...

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, dejando al menos 164 muertos, más de 970 heridos y extensos daños estructurales en la capital y varias regiones del país.

Horas después de los movimientos telúricos, registrados con apenas segundos de diferencia, comenzaron a emerger testimonios de sobrevivientes, vecinos y periodistas que describen escenas de pánico, destrucción y desesperación en ciudades como Caracas y el estado costero de La Guaira, declarado "zona de desastre".

Medios locales e internacionales publican relatos sobrecogedores de quienes vivieron el colapso de edificios y el caos posterior.

"Cuando bajamos, el escenario era de película de terror", relató una joven entrevistada por Antena 3, describiendo calles cubiertas de escombros y una nube de polvo que impedía ver con claridad.

En la misma línea, María Alejandra, citada por Reuters, dijo que la escena era "como una película de terror".

"Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio sólo he podido ver que ha salido una familia", añadió.

Pánico, ruido y segundos eternos

Testimonios recogidos por Radio Francia Internacional reflejan el impacto psicológico inmediato que tuvieron los sismos.

"Fueron los segundos más largos de mi vida", dijo un residente caraqueño, mientras otra vecina relató: "Entramos en pánico al ver cómo se quebraban las paredes y se caían las baldosas".

Valentina Gil, en declaraciones al mismo medio, describió el momento con crudeza. "Veía el techo agrietarse, pensaba que se nos iba a caer encima… escuchaba ruido y humo por la ventana; juraba que el edificio se estaba cayendo por pedazos".

"Se oyó un estruendo muy fuerte. Se cayeron cosas en casa, como las jarras que había dentro de la nevera. Nunca había vivido nada parecido", dijo a Reuters Coro Martínez, de 56 años, residente en el este de Caracas.

Desde Caracas, la periodista Nicole Kolster contó a BBC News Mundo la intensidad del sismo: "Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida… pensé que el edificio me iba a caer encima".

Kolster relató además que vecinos gritaban entre los escombros pidiendo ayuda: "Se oye a gente diciendo: ‘Pidan ayuda. Estamos aquí’".

En redes y videos citados por el mismo medio, se escuchan gritos de "¡Dios mío!" mientras residentes intentan proteger a sus familiares durante el temblor.

Un país en shock

El drama se extiende tras el movimiento sísmico. Familias enteras, muchas de ellas residentes en el exterior del país, han pasado horas sin comunicación, mientras sus seres queridos se reportan como desaparecidos.

"Necesito saber cómo está mi familia", dijo Niurka Meléndez al diario argentino La Nación, al no poder contactar a más de veinte parientes debido a fallas en las telecomunicaciones.

En tanto, el testimonio de un futbolista difundido por el mismo medio resume la angustia colectiva: "No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos", dijo.

Periodistas desde Caracas describen una ciudad marcada por el miedo a nuevas réplicas.

El corresponsal Saúl Noriega relató a Blu Radio que "nunca habían sentido algo así", y que muchas familias decidieron permanecer en las calles o dormir dentro de sus vehículos ante el temor de derrumbes.

La escena se repite en múltiples reportes: ciudadanos descalzos, abrazados, llorando o esperando noticias frente a edificios colapsados, mientras los rescatistas buscan sobrevivientes.

Los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles han dejado hasta ahora unos 164 muertos, según un balance preliminar informado por las autoridades, pero se teme el fallecimiento de miles de personas, muchas de ellas atrapadas entre los escombros.

La presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que la cifra de heridos asciende a 971 y que el país ha registrado 30 réplicas tras el doble terremoto.

Rodríguez anunció este jueves que se creará un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos del Fondo Monetario Internacional, destinados a la reconstrucción de infraestructuras, hospitales y viviendas.

Gobiernos de todas partes del mundo, incluido el de Estados Unidos, han ofrecido su ayuda para las labores de búsqueda y rescate y la reconstrucción de las zonas afectadas.