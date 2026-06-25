EEUU moviliza una respuesta sin precedentes ante trágicos terremotos en Venezuela (VIDEO)

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A continuación reproducimos un comunicado oficial emitido el 25 de junio de 2026 por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por su importancia lo publicamos íntegramente.

Tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela anoche, Estados Unidos está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas como parte de una respuesta rápida y coordinada a nivel gubernamental. Horas después de los sismos, el presidente Trump autorizó de inmediato al gobierno estadounidense a destinar una importante ayuda financiera, desplegar equipos de búsqueda y rescate, y colaborar con las autoridades interinas venezolanas para atender las necesidades urgentes del pueblo venezolano.

La rápida respuesta del Departamento de Estado subraya la importancia crucial de las intervenciones inmediatas para salvar vidas en las primeras horas posteriores a desastres naturales en nuestro hemisferio.

El Departamento está desplegando un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), que incluye dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbanos enfocados en localizar y llegar hasta los sobrevivientes. En Washington, el Departamento ha creado un Grupo de Trabajo especializado para coordinar la asistencia con socios de los sectores público y privado, evaluar las necesidades sobre el terreno y brindar asistencia a los estadounidenses que puedan verse afectados.

Además de la búsqueda y rescate inmediatos, el transporte aéreo y el apoyo a la coordinación, Estados Unidos está movilizando 150 millones de dólares en asistencia a Venezuela a través de sus socios, con 50 millones de dólares provenientes de nuevas subvenciones bilaterales a socios en Venezuela, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, además de una contribución de 100 millones de dólares al fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Venezuela. Además de brindar apoyo financiero, el Departamento está ayudando a las organizaciones a coordinar logísticamente y a establecer contacto con las autoridades interinas.

El Departamento también trabaja en estrecha coordinación con el Departamento de Guerra (DoW), aprovechando sus incomparables capacidades logísticas y operativas para apoyar el rápido desplazamiento de personal de respuesta, equipo y asistencia humanitaria a las zonas afectadas. Ante un desastre natural de esta magnitud, la prioridad principal es asegurar la logística para facilitar el desplazamiento de bienes y personal de socorro a las zonas afectadas. El Departamento de Guerra (DOW) utilizará sus aeronaves de ala fija y rotatoria para proporcionar servicios de movilidad especializados y asistir al personal del gobierno estadounidense, a nuestro equipo de búsqueda y rescate y a nuestros socios en la evaluación de daños, la localización de heridos y la prestación de asistencia vital.

Una respuesta rápida e integrada del gobierno estadounidense: El Departamento de Estado es la agencia principal de la respuesta del gobierno estadounidense y ha activado una célula de coordinación interinstitucional, respaldada por una sólida colaboración y coordinación con el DOW para asegurar la logística, aprovechar los recursos militares ya desplegados en la región y desplegar personal en primera línea para maximizar la velocidad y la eficacia de la respuesta.

El Grupo de Trabajo para la Respuesta a los Terremotos de Venezuela, creado a las pocas horas del desastre, integra la experiencia de todo el Departamento, incluidas las Oficinas de Respuesta Humanitaria y ante Desastres y Asuntos Consulares, el DOW y otros socios interinstitucionales. El Grupo de Trabajo está dirigido por expertos de alto nivel con experiencia directa en la gestión de desastres anteriores en nuestra región, como el huracán Melissa, lo que garantiza la preparación operativa inmediata y un liderazgo probado.

Despliegue del Equipo de Respuesta ante Desastres (DART): El Departamento está desplegando un DART regional para brindar experiencia de primer nivel en respuesta a desastres, apoyo técnico y programático, liderazgo operativo y coordinación en tiempo real sobre el terreno. El DART está integrado por expertos en desastres de todo el Departamento de Estado y es responsable de evaluar las condiciones sobre el terreno, identificar las necesidades humanitarias prioritarias y liderar la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos ante el desastre. El DART trabaja en estrecha colaboración con el personal de asistencia del Departamento, así como con diplomáticos en nuestra Embajada, para coordinarse con las autoridades locales y las organizaciones asociadas.

Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano: El Departamento activó dos equipos de búsqueda y rescate urbano de los departamentos de bomberos del Condado de Fairfax, Virginia, y del Condado de Los Ángeles, California. Estos equipos, desplegados como parte del DART, son los principales recursos internacionales de búsqueda y rescate del Departamento, y cada uno está compuesto por personal altamente capacitado, incluyendo bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas en búsqueda con perros. Ambos equipos se activaron en respuesta al huracán Melissa en octubre de 2025, donde inspeccionaron las zonas afectadas en Jamaica, retiraron escombros para facilitar el acceso y colaboraron en el transporte de ayuda humanitaria a las comunidades necesitadas.

Despliegue de Departamento de Guerra: El Departamento ha solicitado las capacidades únicas de las fuerzas armadas de los EE. UU. para apoyar las operaciones de respuesta ante desastres y asistencia humanitaria lideradas por el Estado en Venezuela. Desempeña un papel crucial en la logística de la respuesta, aprovechando los recursos militares ya posicionados en la región y desplegando personal avanzado para acelerar la entrega de asistencia vital. El equipo DART y elementos del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM) trabajan conjuntamente para implementar actividades de salvamento en estrecha coordinación con socios sobre el terreno, aprovechando la presencia regional de SOUTHCOM para garantizar un apoyo operativo rápido y sostenido.

Protección de los estadounidenses: La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad y protección de los estadounidenses. El Departamento de Estado trabaja incansablemente para brindar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses y a sus familias en las zonas afectadas.

También monitoreamos las condiciones en Venezuela a medida que avanzan las labores de recuperación. Los estadounidenses en Venezuela pueden comunicarse con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al +1-202-501-4444 para recibir asistencia. Los familiares y amigos en los EE. UU. pueden llamar a la línea gratuita +1-888-407-4747. Se recomienda a los estadounidenses en Venezuela inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) en STEP.state.gov para recibir actualizaciones de seguridad de la Embajada de los EE. UU., consultar la Alerta de Viaje del Departamento para Venezuela y seguir a @TravelGov y @USEmbassyVE en las redes sociales para obtener la información más reciente.

El Departamento creó una página web dedicada a información sobre los terremotos en Venezuela, donde podrá encontrar los datos y recursos más recientes relacionados con nuestra respuesta.

Estados Unidos mantiene firme su compromiso de ayudar a Venezuela a recuperarse de este desastre devastador y continuará explorando formas adicionales de brindar asistencia significativa durante este momento crítico.