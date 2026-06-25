Legisladores de Florida expresan solidaridad con Venezuela tras devastadores sismos

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Congresistas y senadores republicanos del sur de Florida expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldaron las labores de rescate y asistencia humanitaria tras los dos potentes terremotos que sacudieron al país el miércoles.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró que continúa monitoreando de cerca la situación y manifestó su esperanza de una pronta recuperación para las comunidades afectadas.

Además, recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela inscribirse en el programa STEP del Departamento de Estado y mantenerse atentos a las alertas oficiales y a la información de la Embajada de Estados Unidos.

Horas antes, Díaz-Balart había expresado sus oraciones por la seguridad y el bienestar de los venezolanos afectados por el desastre. "Rezo por la seguridad y el bienestar de los venezolanos afectados por estos terremotos", escribió en X.

La congresista María Elvira Salazar también manifestó su solidaridad con las víctimas. "Hoy mi oración está con el pueblo venezolano", escribió en la red social. Salazar pidió fortaleza para las familias afectadas y protección para los rescatistas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes. "Venezuela ha demostrado una y otra vez la fuerza de su gente. Con fe y con la ayuda de Dios, también saldrá adelante de esta dura prueba", añadió.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez afirmó que sus pensamientos y oraciones acompañan al pueblo venezolano y destacó la labor de los equipos de emergencia.

"Mientras continuamos atentos al desarrollo de la situación, rezo por la seguridad de todos los afectados, por los equipos de emergencia que trabajan incansablemente sobre el terreno y por las familias que esperan noticias de sus seres queridos", expresó.

Añadió que el pueblo venezolano ya ha enfrentado demasiadas adversidades. "Que Dios los proteja, les dé fortaleza y los acompañe en este difícil momento", escribió en el post.

La senadora Ashley Moody también expresó su apoyo a las víctimas y a sus familiares, incluidos los venezolanos residentes en Florida.

En un mensaje publicado en X, Moody aseguró que mantiene en sus oraciones a quienes trabajan "día y noche" en las tareas de rescate y recuperación.

El senador Rick Scott agradeció la rápida respuesta de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, para enviar asistencia a Venezuela. Además, instó a Delcy Rodríguez a permitir sin demora el ingreso de ayuda humanitaria internacional, facilitar el acceso de los equipos de rescate, garantizar las comunicaciones satelitales y el acceso sin restricciones a internet.

Scott también pidió la liberación inmediata de los presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela y recomendó a los ciudadanos estadounidenses que permanecen en ese país seguir las orientaciones del Departamento de Estado mientras continúa la emergencia.

Los dos fuertes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles. De acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades este jueves, la tragedia ha dejado hasta el momento 164 fallecidos y 971 heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que existe un 44 % de probabilidad de que el número de víctimas mortales se sitúe entre 10.000 y 100.000 personas debido a la magnitud del desastre, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.