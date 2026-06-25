Martí Noticias

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Al menos 164 muertos y casi mil heridos por devastadores terremotos en Venezuela. Estados Unidos enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela. Detienen en Camagüey al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina. Régimen excarcela al adolescente cubano Jonathan Muir.
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