Comando Sur de EEUU coordina operaciones para asistir a víctimas de sismos en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Sur se sumó a las operaciones de ayuda del gobierno estadounidense para responder a la emergencia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

"Por instrucción del Departamento de Guerra, el Comando Sur de Estados Unidos colabora actualmente con el Departamento de Estado para apoyar las operaciones de ayuda del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela en respuesta a los terremotos devastadores de ayer", informaron.

Asimismo, precisaron que esteblecieron "un equipo de planificación operativa que incluye a expertos con amplia experiencia de la Oficina de Asistencia Humanitaria”.

"El Comando también ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional en curso para ayudar al pueblo de Venezuela en su momento de necesidad", agrega la declaración.

El anuncio amplía las medidas adelantadas horas antes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó que Estados Unidos despliega equipos especializados de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, en Virginia, y de Los Ángeles, luego de conversar con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Rubio sostuvo que las primeras 48 a 72 horas tras un terremoto son decisivas para localizar sobrevivientes entre los escombros y salvar vidas.

El jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, había expresado sus condolencias a los venezolanos afectados por el desastre. “Nuestros pensamientos están con las familias que lloran a sus seres queridos, los heridos y los heroicos rescatistas que trabajan incansablemente tras la catástrofe. En estos momentos de adversidad, sepan que no están solos”, afirmó.

El presidente Donald Trump también aseguró que Washington está preparado para responder a la emergencia. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que Estados Unidos está “listo, dispuesto y capacitado para ayudar”.

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles provocaron el colapso de decenas de edificaciones. Las autoridades venezolanas reportaron un balance oficial de 188 fallecidos y unos 1500 heridos, aunque las labores de búsqueda continúan y las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierten que el número de víctimas podría aumentar considerablemente debido a la intensidad de los sismos.