Departamento del Tesoro emite licencia especial para apoyar operaciones de emergencia en Venezuela

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Estados Unidos flexibilizó temporalmente algunas restricciones en las sanciones contra Venezuela para facilitar la asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el miércoles.

El Departamento del Tesoro informó este jueves que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General 60 para Venezuela, una medida que amplía las autorizaciones existentes con el objetivo de respaldar las operaciones de ayuda de emergencia derivadas de los sismos.

Según el Tesoro, los programas de sanciones de Estados Unidos ya contemplan amplias exenciones para actividades humanitarias, pero la nueva licencia busca ofrecer “mayor claridad y certeza” a organizaciones y entidades que participen en la entrega de asistencia, de manera que puedan concentrarse en apoyar a las comunidades afectadas y en las labores de recuperación.

La decisión se produce mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las áreas más golpeadas por los dos terremotos registrados el miércoles por la noche. Las autoridades venezolanas informaron que al menos 188 personas murieron, más de 1.500 resultaron heridas y otras 157 permanecen desaparecidas.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, fueron los más intensos registrados en Venezuela en más de un siglo. El movimiento telúrico provocó daños en el principal aeropuerto del país y obligó a evacuar edificios.

La emisión de la nueva licencia se suma a otras medidas anunciadas por Washington para apoyar la respuesta internacional al desastre, entre ellas el despliegue de equipos estadounidenses de búsqueda y rescate y la coordinación de asistencia humanitaria a través del Departamento de Estado.