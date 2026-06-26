Sur de Florida activa campaña para enviar ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

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La respuesta humanitaria desde el sur de Florida comenzó a movilizarse tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela en la noche del miércoles.

Autoridades locales, organizaciones sin fines de lucro y decenas de voluntarios iniciaron una campaña de recolección de alimentos, medicinas, ropa, artículos de higiene e insumos de primera necesidad para asistir a las familias afectadas.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, informó que la ciudad mantiene comunicación con agencias estatales, el Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones humanitarias para coordinar el envío de la ayuda.

"Seguimos en comunicación con nuestros aliados estatales, con el Departamento de Estado y con el Global Empowerment Mission para coordinar los próximos pasos. Les pedimos que se mantengan atentos a todos los canales oficiales de la ciudad", expresó Fraga.

Durante la jornada también participaron representantes de la comunidad venezolana y autoridades locales, quienes manifestaron su solidaridad con las víctimas del desastre.

"Nuestras oraciones con todas aquellas personas que están sufriendo. Que Dios bendiga a Venezuela y que bendiga a los Estados Unidos de América", afirmó Alina García, supervisora del Departamento de Elecciones de Miami-Dade.

Por su parte, Santi Chumaceiro, representante de I Love Foundation, aseguró que ya existen contenedores preparados para ser despachados y que continúan evaluándose las rutas para hacer llegar la asistencia humanitaria al país.

"El gobierno americano va a aportar. Estamos viendo las vías de cómo entrar en Venezuela. Lo que sabemos es que la ayuda va a llegar. Hay muchísima gente tratando de ayudar, muchísimos contenedores ya listos para irse", señaló.

Andrés Blanco, gerente general de Centro AFE, explicó que la organización mantiene abiertos sus centros de acopio para recibir donaciones de alimentos no perecederos, ropa en buen estado, medicamentos, guantes, toallas y otros insumos esenciales.

"Centro AFE es uno de los centros importantes que está recolectando la mayor cantidad de donaciones posibles, que sean en buen estado y en condiciones limpias", indicó.

Los organizadores estiman que la emergencia humanitaria se extenderá durante varios meses debido a la magnitud de los daños ocasionados por los terremotos, por lo que hicieron un llamado a mantener las donaciones y el apoyo a las iniciativas que buscan aliviar la situación de miles de familias venezolanas.