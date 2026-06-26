Sube a 920 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

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La cifra de víctimas mortales por los terremotos del miércoles en Venezuela ascendió el viernes a al menos 920 mientras continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del país, informó además que el número de heridos subió a 3.360.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país con menos de un minuto de diferencia, provocaron derrumbes de decenas de edificios y daños en el principal aeropuerto del país.

La magnitud del desastre continúa agravándose. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) calcula que decenas de miles de personas permanecen desaparecidas, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que más de seis millones de habitantes podrían verse afectados por el impacto de los terremotos.

Los sismos causaron el derrumbe de más de 250 edificios, dejaron graves daños en hospitales, obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y provocaron extensas interrupciones en los servicios de agua, electricidad, transporte y vivienda.

De acuerdo con evaluaciones preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las pérdidas económicas podrían situarse entre los 10.000 y los 100.000 millones de dólares.

En respuesta a la emergencia, la administración del presidente Donald Trump anunció un paquete inicial de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria que incluye el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo logístico militar, en coordinación con Naciones Unidas y organizaciones como World Vision y Samaritan’s Purse.

Como parte de ese operativo, el mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard llegó el jueves a Caracas para dirigir sobre el terreno la participación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en las labores de asistencia.